Objectif "zéro moustique" dans les grands hôtels et à l'hôpital l'Archet de Nice

Le mois de mai arrive et déjà la chasse aux moustiques est lancée sur la Côte d'Azur. De nombreux sites installent des dispositifs de prévention pour une nouvelle saison qui doit durer six mois.

La société Dipteratech de Cagnes-Sur-Mer dans les Alpes Maritimes, a élaboré un brevet Biobelt qui est de plus en plus utilisé selon son président Dominique Hauptmann" avec des commandes dans trois nouveaux hôpitaux". Un système destiné à empêcher toute présence de moustique dans une zone très délimitée.

Eviter dengue, chikungunya et zika

Le Professeur Nicolas Mounier, chef du Pôle des spécialités médicales au CHU de Nice a fait appel à cette société. L'hôpital l'Archet 1 est construit près d'une vallée très végétalisée et infestée de moustiques. Depuis trois ans il se bat pour un : _"zéro moustique car dans nos services à l'Archet, nous traitons des malades très fragiles, immunodéprimés, des patients atteints de SIDA et de diverses maladies contagieuses... Il n'est pas concevable de prendre d'autres risques de transmission de maladies telles que la _dengue, le chikungunya ou le zika, des viroses transmises par le moustique-tigre." Il se dit "satisfait à 90% voir 95%, par ce système : la zone est très bien protégée mais on ne peut pas empêcher les visiteurs d'apporter des moustiques dans leurs voitures ..."

Des leurres pour tromper les moustiques

Le système Biobelt est composé de boitiers "qui ressemblent à des pots de fleurs en bois " installés en ceinture pour clôturer une zone dans laquelle on ne trouve "plus aucun moustique-tigre" assure le concepteur. Les boitiers diffusent des "leurres", du gaz carbonique et des acides qui imitent une présence humaine. La femelle du moustique tigre, "celle qui pique", croit "se trouver en présence d'une proie, elle s'approche des boitiers où elle est aspirée et meurt à l'intérieur." Un dispositif dont les paramètres et les réglages sont tenus secrets qui se règle "au millimètre pour la diffusion des produits en continu et à distance".

Le coût de l'installation et son suivi quotidien s'élève à plusieurs milliers d'euros. Elle est destinée pour l'instant "_aux belles propriétés de milliardaires dans le monde, aux _Relais et châteaux tel que le Domaine du Mas de Pierre à Saint Paul de Vence, à de grands hôtels, un parc pour enfants à Monaco, le centre commercial Polygone Riviera et pour des hôpitaux dans le cadre de la prévention des risques épidémiques."

Cette société, composée de 17 salariés qui travaillent dans un laboratoire avec un élevage de moustiques, compte développer dans les années à venir un dispositif à destination de plus petites zones et pour les particuliers.