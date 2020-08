Observatoire sécheresse : la Manche en vigilance avant d'éventuelles restrictions d'eau

C'est autour du secrétaire général de la préfecture de la Manche que s'est réuni jeudi 13 août le groupe restreint de l'observatoire sécheresse du département. Le constat a été fait que l'état des ressources hydriques s'est dégradé dans la Manche et la décision a été prise de passer le territoire en situation de vigilance. Cela se traduit par la mise en oeuvre de mesures de communication et de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels, afin de les inviter à avoir une utilisation raisonnée de la ressource en eau.

Certaines zones géographiques en situation de "stress hydrique" plus avancée

Les bassins hydrographiques de la Taute, de la Vire, de la Sienne et de la Sélune ont des situations qui évoluent rapidement. Le secrétaire général a donc demandé que l’observatoire sécheresse au complet se réunisse la semaine prochaine pour envisager des mesures de restriction des usages de l’eau si les niveaux continuent de baisser. En attendant ces éventuelles décisions, les usagers sont invités à porter une attention particulière à leur consommation d'eau. La préfecture rappelle qu'un "comportement citoyen et responsable à cet égard permet de retarder la nécessité de recourir à des mesures de restriction".