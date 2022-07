Observer les animaux marins en toute sécurité : l'association Itsas Arima crée un guide pour les vacanciers

Protéger les animaux et les vacanciers. C'est le but que s'est donné l'association Itsas Arima en lançant son Guide d'observation des mammifères marins dans le sud du golfe de Gascogne. Disponible gratuitement en ligne, sur le site de l'association, ce document d'une quinzaine de pages recense les différentes espèces qu'il est possible d'apercevoir au large des côtes : des dauphins, cachalots, baleines, rorquals, orques... Une diversité animale qu'il faut apprendre à respecter.

L'excitation prend souvent le dessus sur la prudence

"Les règles d'observations sont enseignées quand on passe son permis bateau", explique Faustine Fournier, bénévole à l'association Itsas Arima, qui fait un suivi des mammifères marins dans la zone. Avec la présidente de l'association, Aurore Toulot, elle a participé à la conception de ce guide pour les vacanciers. "Mais souvent, quand les plaisanciers se retrouvent nez-à-nez avec un animal, l'excitation prend souvent le dessus sur la prudence."

L'association propose alors une piqûre de rappel pour les plaisanciers, que ce soit pour observer les animaux marins au large, ou savoir comment réagir et qui contacter si un animal est échoué sur la côte.

Tous les conseils pour observer les mammifères marins sont à retrouver ICI.