Occitanie : un mois après le déconfinement, la pollution de l’air repart à la hausse

Le 11 mai dernier mettait fin à près de deux mois de confinement où la circulation automobile s’était pratiquement arrêtée. Après un mois de reprise progressive des activités, observe-t-on un retour à la situation habituelle de la qualité de l’air ? Selon les derniers relevés d’ATMO Occitanie, l’organisme chargé des relevés de la qualité de l’air dans la région, la pollution atmosphérique est logiquement repartie à la hausse, mais les taux de pollution restent inférieurs à ceux observés avant le confinement.

Le dioxyde d’azote en hausse de 60% autour des axes routiers

A proximité des grands axes routiers de la région, la reprise d’activité a eu un impact sur les niveaux de dioxyde d’azote. Les concentrations de NO2 ont augmenté de près de 60% en moyenne après un mois de déconfinement par rapport à la période de confinement.

Mais les concentrations observées après un mois de déconfinement à proximité des grands axes routiers restent de l’ordre de 30% plus faibles qu’en période normale, en raison de la reprise d’activité qui reste partielle.

Les écarts de pollution au dioxyde d'azote dans l'air par rapport à la période de confinement selon les relevés d'ATMO Occitanie - @ATMO Occitanie

Au niveau des principaux axes routiers de la région, c’est sur Toulouse que la hausse des concentrations a été la plus élevée, avec 73% de hausse pour le dioxyde d’azote (NO2) depuis la reprise d’activité. Sur Montpellier et Nîmes, une augmentation de 31% est observée par rapport à la période de confinement.

En situation de fond, l’augmentation des concentrations de NO2 est plus contrastée sur le territoire, avec notamment des hausses comprises entre 0 et 41% sur Perpignan, Toulouse, Montpellier ou encore Albi par rapport à la période de confinement. Depuis la reprise d’activité, les niveaux de NO2 sont globalement en hausse mais restent faibles et inférieurs à la situation normale observée les années précédentes.

En ville, la pollution de l'air reste inférieure de 30% à la normale

En milieu urbain, dans les zones éloignées des grands axes de circulation, la reprise d’activité a eu un impact nettement plus faible sur les niveaux de dioxyde d’azote. Les concentrations de NO2 ont augmenté d’environ 10% en moyenne depuis la levée du confinement . Les concentrations mesurées en milieu urbain depuis la levée du confinement sont 30% plus faibles qu’en période normale.

Selon une étude de la société Citec Digital , le trafic routier en France a été multiplié par deux la semaine du 11 mai, lors du déconfinement. Après un mois, le trafic est désormais revenu aux trois quarts de sa fréquentation initiale.