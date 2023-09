Océans : une application pour explorer les fonds marins depuis votre canapé

Si vous rêvez de plongée sous-marine avec masque, tuba et bouteilles d'oxygène, cet appel est peut-être fait pour vous. L'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) est à la recherche de bénévoles pour explorer les fonds sous-marins depuis leur canapé. La mission est simple : observer des images sous-marines filmées par l'Ifremer pour recenser les espèces ou encore mesurer les effets du changement climatique afin d'aider les scientifiques qui manquent de temps pour tout analyser. Cet appel au volontariat peut leur faire gagner près de 80 journées de travail !

Des heures d'enregistrements à observer

Pour mieux comprendre les fonds marins, les scientifiques de l'Ifremer utilisent des "navires océanographiques ou des caméras fixes, installées sous l'eau", explique Anne Le Gall, journaliste spécialiste de l'environnement de franceinfo. Ces caméras enregistrent, parfois en continu, des centaines d'heures d'"images de crevettes, poisson, crabes, escargots, coraux qui interagissent" sous les océans Pacifique ou Atlantique, indique la journaliste. Il faut ensuite analyser ces images. Or, les scientifiques n'ont pas toujours assez de temps pour réaliser cette mission.

L'Ifremer a donc lancé la plateforme de sciences participatives "Espions des océans" sur laquelle vous pouvez vous inscrire et devenir des explorateurs presque comme les autres. Il "s'agit surtout de prêter ses yeux aux chercheurs de l’Ifremer pour les aider à analyser des images de vie sous-marine", précise Anne Le Gall, et de "surveiller l'état des écosystèmes, mesurer les effets du changement climatique ou recenser des espèces". Concrètement, l'application vous propose une liste d'espèces et vous demande si elles apparaissent sur les images proposées.

L'IFREMER vous propose de recenser les espèces sous-marines comme les étoiles de mer - Capture d'écran / Espions des océans

Sciences participatives : devenez Espions des Grands Fonds !

Plongez dans trois écosystèmes différents

Il n'y a pas besoin d'être diplômé ou spécialiste des océans pour participer. "Enfants et adultes peuvent s'inscrire" affirme Anne Le Gall. Vous avez le choix de plonger dans trois écosystèmes situés dans trois endroits différents. Ainsi, vous pouvez “espionner” des coraux dans le canyon de Lampaul (Finistère), grâce à l’observatoire "Marley", installé depuis 2021, des sources hydrothermales à 1.700 mètres de profondeur au large des Açores ou des espèces locales près de nos côtes, dans la rade de Brest.

La plateforme intègre également des images collectées par le module d’observation "Tempo-mini" de l’Ifremer sur les sources hydrothermales Grotto de la dorsale Juan de Fuca (site Endeavour, à 400km des côtes canadiennes).

Voyez-vous l'étoile de mer glaciaire ? - Capture d'écran / Espions des océans

Un appel au volontariat qui fonctionne

Ces appels au volontariat de l'Ifremer trouvent leur public. Une opération similaire avait déjà été lancée il y a sept ans pour observer uniquement les sources hydrothermales. Selon Anne Le Gall, "1.500 participants ont annoté plus de 50.000 images, ce qui fait 78 journées de travail de gagner pour les scientifiques". À terme, les chercheurs de l'IFREMER "espèrent aussi créer des bases de données, pour alimenter des algorithmes d’intelligence artificielle de reconnaissance d’image, explique la journaliste spécialiste de l'environnement, cela permettra un tri automatique dans les images sous-marines qui s’accumulent". Un projet qui devrait encore faire gagner du temps précieux pour la recherche.