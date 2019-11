Octobre en Bretagne : record de précipitations et absence de soleil

Région Bretagne, France

Le mois d'octobre vient de s'achever en Bretagne et si il devait se résumer en un seul mot côté météo, ce serait "pluie". A Rennes, par exemple, la station Météo France a relevé un cumul de 148 mm de précipitations. C'est quasiment le double de ce qui tombe lors d'un mois classique. Il faut remonter à 1982 pour retrouver un mois d'octobre plus pluvieux !

Mais la capitale bretonne ne fait pas figure d'exception. Toute la Bretagne a bu la tasse au mois d'octobre. Les pluviomètres ont débordé. A Saint-Brieuc la station météo a relevé 173 mm de précipitations, c'est plus du double par rapport à la normale, c'est même un record depuis l'ouverture de la station en 1985, il y a 34 ans.

A Lorient il a plu encore plus : 212 mm relevés. C'est aussi deux fois plus qu'un mois d'octobre classique, mais aucun record n'a été battu. En 1991, il était tombé 258 mm. Pas de record non plus à Dinard où la station a relevé 154 mm, un tout petit plus qu'à Rennes.

Grâce à la générosité des nuages, la sécheresse est quasiment enrayée. Ce sont maintenant les petits cours d'eau qui risquent de déborder. Le mois d'octobre est aussi marqué par un manque de soleil avec un déficit d'une trentaine d'heures en moyenne sur la région. Il n'y a que les températures qui sont restées conformes à celles d'un mois d'octobre classique.