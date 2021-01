Odeurs désagréables à Rouen : la CGT accuse un sous-traitant de Lubrizol, la préfecture se défend

De fortes odeurs désagréables ont été senties par les habitants de Rouen le week-end dernier. La CGT pointe du doigt un sous-traitant de Lubrizol à Sotteville-lès-Rouen, et critique la préfecture de Seine-Maritime. Celle-ci se défend dans un communiqué.

Vous vous souvenez de ces odeurs très désagréables senties le 1er janvier dernier à Rouen et dans une partie de son agglomération. La préfecture de Seine-Maritime avait indiqué qu'elles venaient d'une consommation plus forte de chauffage au bois et de chaudières avec les températures basses. Mais l'union départementale de la CGT de Seine-Maritime pointe d'autres responsabilités.

Selon le syndicat, il y a eu un incident dans l'usine Multisol à Sotteville-lès-Rouen, un sous traitant de Lubrizol. La CGT, par la voix de son responsable santé et travail Gérald Le Corre, explique à France Bleu Normandie avoir interrogé plusieurs salariés de cette entreprise, et qu'ils auraient confié qu'un "système de chauffage contenant des produits Lubrizol serait monté anormalement en température dégageant de fortes fumées". "Une nouvelle fois les services de la préfecture diffusent des informations erronées sans même faire rechercher les possibles sources de cette nouvelle pollution", ajoute la CGT.

La préfecture réfute les accusations

La préfecture se défend dans un communiqué, et écrit qu'"aucun incendie de site industriel n'a été signalé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ni par des industriels, ni par des riverains" et que "plusieurs investigations menées dès le 2 janvier par les pompiers n'ont pas permis de déterminer une origine industrielle à ces odeurs".

Mais la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) va quand même effectuer des contrôles chez Multisol "pour voir s'il y a eu un dommage qui n'aurait pas été déclaré aux autorités" poursuit la préfecture, qui précise s'être appuyée sur les données d'ATMO Normandie, l'organisme chargé de la qualité de l'air.