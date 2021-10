Oise : l'arrêté prévoyant l'abattage de 1.700 renards suspendu par le tribunal administratif d'Amiens

Le tribunal administratif d'Amiens suspend cet arrêté de la préfecture de l'Oise, publié le 13 septembre dernier, qui prévoyait l'abattage de 1.700 renards sur 5 mois, annonce l'association de protection animale One Voice ce jeudi midi. Plus aucun renard ne pourra être tué à partir de ce jeudi.

Le tribunal administratif d'Amiens vient de suspendre l'annuler l'arrêté préfectoral prévoyant l'abattage de 1.700 renards dans l'Oise, annonce ce jeudi 7 octobre l'association de protection animale One Voice. Cet arrêté, publié par la préfecture de l'Oise le 13 septembre dernier, prévoyait ce plan d'abattage sur cinq mois. Pour l'heure, la décision n'annule pas l'arrêté mais elle interdit son exécution : le dossier doit désormais être jugé sur le fond, mais pendant ce temps, plus aucun renard ne peut être abattu.

« L’exécution de l’arrêté du 13 septembre 2021 de la préfète de l'Oise autorisant la régulation des renards est suspendue en attendant le jugement sur le fond. », telles sont les conclusions du tribunal administratif d'Amiens.

"C'est une très bonne nouvelle de savoir que l'arrêté qui condamnait à mort 1700 renards dans l'Oise a été suspendu par la tribunal aujourd'hui, se félicite Muriel Arnal, la présidente de l'association One Voice. C'est le côté irréversible qui a motivé le tribunal à accepter notre référé, le fait qu'une fois tués nous ne pouvons plus les protéger. D'autre part, ni la préfecture, ni les chasseurs n'apportent la preuve que tuer des renards va protéger la petite faune des petits gibiers que souhaitent tuer les chasseurs".

L'affaire avait fait grand bruit au milieu de l'été : la préfecture avait publié un arrêté annonçant l'abattage de 3.000 renards dans le département, avant de lancer une consultation publique début août. L'ancienne actrice et défenseuse des animaux Brigitte Bardot avait alors écrit une lettre ouverte à la préfète, pour lui demander de renoncer à l'abattage des renards. La préfecture avait fini par reculer.

L'arrêté courait jusqu'à fin février 2022. D'ici là, il devrait y avoir le jugement sur le fond. "Aujourd'hui, le tribunal dit qu'il faut attendre le jugement sur le fond pour se prononcer, ajoute Muriel Arnal de One Voice, mais _à partir d'aujourd'hui, ce qui est important c'est que les renards ne peuvent plus être tués_". L'association est donc confiante pour la suite et l'audience sur le fond. "Nous avons gagné la bataille principale, l'important c'est que l'urgence ait été comprise et que l'abattage s'arrête tout de suite" estime la présidente de One Voice.

Contactée, la préfecture n'a pas encore réagi à la suspension de son arrêté.