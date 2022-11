Oiseaux, souris, fouines ou cerisier : l'étonnante biodiversité abritée par la cathédrale de Strasbourg

C'est la deuxième cathédrale la plus visitée de France, après celle de Paris. Chaque année, plus de 4 millions de touristes arpentent la nef de la cathédrale de Strasbourg , ou montent à 66 mètres de hauteur sur la plateforme. Sans se douter une seconde que le bâtiment abrite un biotope d'une grande richesse. Car le vaisseau de pierre est aussi un nid très sécuritaire pour de nombreuses espèces d'oiseaux.

ⓘ Publicité

C'est ce que raconte un livre qui sort ce vendredi 7 novembre : "Cathédrale sauvage, sur les traces des oiseaux de la cathédrale de Strasbourg" (éditions de La Nuée Bleue) signé Pauline Bugeon et Cédric Chambin. Pour de nombreuses espèces d'oiseaux donc, le bâtiment est avant tout un gros rocher cavernicole fort accueillant.

"Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux sédentaires, mais aussi migratrices. On a vu notamment le martinet noir qui niche dans la cathédrale, dans des endroits difficiles à soupçonner, où on ne peut pas aller. Donc ils sont vraiment tranquilles" raconte Pauline Bugeon.

La cathédrale de Strasbourg n'est pas inerte. Elle est vue par de nombreux oiseaux comme un site naturel rupestre © Radio France - Antoine Balandra

Roitelets à triple bandeau, mésanges charbonnières, faucons pèlerins et crécerelles logent aussi dans la cathédrale. Plus étonnant, la cathédrale abrite aussi tout une ménagerie de mammifères. "On a évidemment des souris, qui montent des dizaines de mètres pour aller manger les papillons ou les restes laissés par la oiseaux. Il y a aussi des fouines et des chauve-souris" explique Cédric Chambin.

Ajoutez à cela, les insectes : les papillons, les abeilles, et plus incroyable encore, de la végétation. "Il y a eu un cerisier sauvage qui a poussé sur une flèche. Il a dû être retiré car les racines pouvaient mettre en danger la pierre. C'est parce qu'il y a beaucoup de produits, de déjections qui s'accumulent dans certains recoins. Et il suffit qu'une corneille ou un pigeon ramier passe, un animal qui a mangé des cerises, pour qu'il rejette les noyaux et que cela prenne. Donc on s'est retrouvés ave un joli arbre d'un mètre cinquante qu'il a fallu retirer" poursuit l'auteur.

Et puis il ne faut pas oublier les animaux sculptés. Bœuf, mouton, chat, chat ou rat constituent le bestiaire de pierre de la cathédrale.

Le livre paraît donc ce vendredi 4 novembre aux éditions de La Nuée Bleue, 27 euros. Il est accompagné d'un documentaire dont la sortie aura lieu à l'UGC de Strasbourg le 9 décembre à 20h10.