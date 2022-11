Une ombrière photovoltaïque inaugurée à Belvès-de-Castillon, village "bio engagé depuis 10 ans"

Offrir un abri contre la chaleur et la pluie, tout en produisant de l'électricité verte. C'est l'idée des ombrières photovoltaïques , des structures en hauteur sur lesquelles sont installées des panneaux solaires. A Belvès-de-Castillon , commune de 350 habitants, c'est une ombrière de 500m2 qui a été inaugurée ce 8 novembre. Grâce à ses 250 panneaux solaires, elle est capable de produire en électricité l'équivalent de la consommation annuelle de 40 foyers.

L'électricité "produite va directement sur le réseau. L'ombrière peut fournir, en éclairage, la moitié de la commune", détaille le maire de Belvès-de-Castillon, Daniel Fenelon , qui souligne que cette démarche s'inscrit dans une politique globale de la commune. "Nous sommes bio engagés depuis 10 ans. On a changé complètement notre parc d'éclairage public pour du LED. On a jeté toutes les chaudières et les radiateurs grille-pain qui consomment comme pas possible, et tous les bâtiments municipaux ont été équipés de pompes à chaleur", détaille l'élu.

"Nous avons aussi d'autres projets, comme installer un bâtiment de 500m2" à côté de l'ombrière photovoltaïque "pour y mettre des panneaux solaires". "On essaie d'enclencher ce processus" d'économies d'énergie, "parce qu'on ne pourra pas faire autrement" face au bouleversement climatique, insiste encore Daniel Fenelon.

Une structure écologique et pratique

L'installation d'une ombrière photovoltaïque à Belvès-de-Castillon, qui permet donc de produire de l'électricité localement et gratuitement, ne suffira cependant pas à faire baisser les factures. "Avec la hausse des prix de l'énergie, on va devoir multiplier nos budgets d'électricité par 2,3 l'année prochaine", souffle Daniel Fenelon. "C'est dommage, parce qu'on aurait tous des panneaux solaires sur nos maisons si ça pouvait faire baisser le prix de l'électricité", ajoute Gisèle. Mais cette habitante depuis 25 ans se dit ravie d'avoir dans sa commune une ombrière photovoltaïque : "C'est l'avenir !". Joël, son mari, salue aussi le fait que "c'est bon pour l'environnement" et que "quand il y aura des festivités, ça permettra de se mettre à l'ombre".

Belvès-de-Castillon n'est pas la seule commune à vouloir se doter de ces ombrières photovoltaïques. "La demande a augmenté de 50%, du fait de l'urgence climatique et de l'impact que ça peut avoir en termes de confort d'été", explique Sophie Labatut, directrice générale de la Société d'économie mixte (SEM) Gironde Energies. "Ces équipements viennent répondre à l'exigence énergétique mais aussi à un confort lié à l'augmentation des températures." Saint-Médard-de-Guizières , par exemple, doit inaugurer deux ombrières photovoltaïques fin novembre.