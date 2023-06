Ombrières, jardinières, le dispositif de rafraîchissement de la place du Capitole dévoilé

La Ville de Toulouse vient de dévoiler son plan de rafraîchissement ce mercredi 28 juin. Il s'agit principalement de deux dispositifs : des ombrières et des jardinières. 28 jardinières au total seront installées sur la place du Capitole, des érables et des eucalyptus notamment. Les premiers arbres sont déjà arrivés. Les bacs sont de la même couleur bleu que les menuiseries extérieures des fenêtres de la mairie. Ils seront amovibles pour laisser la place libre les jours de célébration.

Des décorations de Noël ?

Des ombrières habillent aussi déjà depuis ce mardi la rue Alsace-Lorraine. Il s'agit de rubans flottants, ce qui déconcerte l'opposition à la municipalité, Archipel Citoyen sur Twitter.

La place du Capitole aura aussi droit à ses ombrières dès juillet, mais sur seulement 560 mètres². La place faisant 12.000 mètres², elle ne sera ombragée que sur 5% de sa surface. "C'est une réponse pour cet été si on veut développer davantage on obstrue la visibilité, dit Jean-Luc Moudenc. On ne peut pas plus végétaliser la place du Capitole (à cause des contraintes des Bâtiments de France ndlr), la réponse idéale et absolue je ne la connais pas", déplore le maire.

Pour la place du Capitole et le rue Alsace-Lorraine, la Ville a déboursé en tout 920.000 euros, pour des résultats incertains. C'est un test, on ne sait pas combien de degrés on pourrait perdre grâce à ce dispositif. Il restera en place tout l'été, jusqu'en octobre si nécessaire.

Les premiers arbres plantés dans des pots sont arrivés place du Capitole, ils mesurent 6 mètres de haut. © Radio France - Pascale Danyel