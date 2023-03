On a besoin de vous pour rendre la Creuse encore plus belle : devenez chasseurs de déchets !

Le 23, on nettoie !

Vous aimez la Creuse ? Alors, le dimanche 23 avril venez la rendre plus belle en vous faisant chasseurs de déchets.

Notre pays vert est parfois entaché de déchets.

France Bleu Creuse, l’Esprit Creuse et la Montagne vous proposent de lancer le nettoyage de printemps dans toute la Creuse.

Communes, associations, particuliers : vous pouvez tous agir !

Vous êtes une commune, vous êtes une association, vous êtes un particulier ? Vous connaissez un coin de Creuse qui a bien besoin d’être nettoyé et vous cherchez des volontaires pour le faire ? Contactez-nous ! France Bleu Creuse et La Montagne vous aideront à réunir les bonnes volontés pour cette grande journée de mobilisation afin de collecter les plastiques, les masques, les emballages qui détériorent notre si jolie Creuse. Faites-vous connaître jusqu’au 31 mars, en remplissant le formulaire au bas de cet article. France Bleu Creuse vous contactera dans les meilleurs délais et la Montagne relaiera les initiatives venus de tout le département. Et nous vous retrouverons aussi le dimanche 23 avril.

Vous êtes volontaire(s) pour participer au nettoyage ?

Alors faites-vous connaitre en remplissant le formulaire au bas de cet article, en précisant que vous souhaitez être le dimanche 23 avril "chasseur" de déchets, en participant activement à cette grande opération de nettoyage en Creuse.

Fin des inscriptions le 31 mars.

N’oubliez pas que le 23, on nettoie !