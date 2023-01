On devrait enfin en savoir plus sur la future retenue d'eau de Sivens, dans le Tarn

Le premier projet de barrage se situait sur la zone humide de Sivens et permettait la constitution d'une réserve d'eau 1,5 million de m3.

Une retenue d’eau ou pas à Sivens ? On devrait en savoir plus ce lundi. Le projet de retenue d’eau dans la vallée du Tescou est toujours à l’étude. Un dossier toujours très tendu depuis le premier projet qui a été stoppé en 2015 quelques mois après la mort de Rémi Fraisse, un militant écologiste de 21 ans, mortellement blessé par une grenade de la gendarmerie sur le chantier.

Réunion à Albi

Ce lundi 30 janvier, une trentaine d’acteurs du projet de territoire (l’instance mise en place pour renouer le dialogue entre les parties) vont à nouveau se réunir dans l’après-midi. On pourra enfin connaître le rapport des médiateurs (en fait plutôt des experts) nommés par la secrétaire d'État chargée de la Biodiversité Bérangère Abba en 2021. Le périmètre exact de la zone humide à Sivens devrait aussi être entériné (elle pourrait être beaucoup plus grande que prévue au départ, autour de 27 hectares contre 18 initialement). C’est sur cette zone humide que les associations de défense de l’environnement refusent la création de toute retenue d’eau.

Enfin on connaitra quelle structure institutionnelle portera un possible projet de retenue(s) puisque le département du Tarn n’est plus compétent. Reste à savoir si un projet de bassine ou de retenue sera concrètement présenté. Après la sécheresse de cet été, le préfet du Tarn avait clairement fait savoir que des solutions devaient être trouvées pour irriguer cette partie du département autour de Lisle-sur-Tarn.