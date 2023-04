"On doit viser la neutralité carbone à 2050", pour Olivier Dehaese, vice-président climat à Rennes Métropole

La troisième Conférence locale du climat se tient ce mardi 4 avril, au Couvent des Jacobins, à Rennes. Une journée de tables rondes et d'atelier où se réunissent politiques et acteurs locaux, pour faire le point sur le Plan Climat de Rennes Métropole et le prolonger jusqu'à 2050, comme l'explique Olivier Dehaese, vice-président énergie et climat à Rennes Métropole, invité de France Bleu Armorique, ce mardi.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : à quoi va servir cette conférence locale du climat ?

Olivier Dehaese : Elle doit servir d'abord à continuer d'engager le territoire de Rennes Métropole dans la transition énergétique et écologique. Elle se tient à un moment où nous sommes en train de lancer la révision de notre Plan Climat, c'est le document cadre et stratégique qui fixe la trajectoire de la métropole en vue de la transition énergétique et écologique. Et donc, c'est aujourd'hui cette conférence locale du climat au moment où nous lançons cette révision.

Parmi les engagements de ce Plan Climat, il y a la rénovation de 25 % des bâtiments du tertiaire, publics et privés d'ici 2030. On en est où de cette rénovation ?

C'est un sujet est un peu compliqué puisqu'on avait fait une première étude en 2015. On voit qu'aujourd'hui le modèle est sur de la démolition puis reconstruction, plutôt qu'un modèle de rénovation, y compris pour des raisons économiques. Il va falloir aussi essayer de changer ça parce qu'on ne peut pas construire des bâtiments pour 30 ou 40 ans. Les démolir et en reconstruire des nouveaux, c'est trop de consommation de ressources. Il va falloir changer ça à l'avenir. Mais pour l'instant, on est plutôt sur ce modèle là, avec encore assez peu de rénovation des bâtiments tertiaires, sauf les bâtiments publics où là, on voit que la démarche est relativement engagée, que ce soit des bâtiments communaux ou des bâtiments dépendant d'autres acteurs publics comme le département avec ses collèges ou la région avec ses lycées.

Il y a aussi l'engagement de 100% de bus propres d'ici à 2030 dans ce Plan Climat. Où est ce qu'on en est de ce côté là ?

Cela avance plutôt bien. Au départ, en 2015/2016, quand on avait lancé le plan climat précédent, on était plutôt dans une logique de bus 100 % électrique. Ça a un petit peu évolué puisque, compte tenu des autonomies qui sont nécessaires pour l'exploitation commerciale, on a plutôt fait le choix d'un parc mixte entre de l'électrique et du gaz. Des bus électriques sont commandés. Ils doivent arriver à partir de septembre pour équiper un certain nombre de lignes du cœur de métropole. Et puis, pour ceux qui vont en commune régulièrement, vous voyez à de nombreux endroits des bus au gaz qui circulent. On a inauguré il y a quelques mois une station de recharge pour ces véhicules au gaz à Montgermont et il y a l'inauguration d'une deuxième la semaine prochaine à Chartres de Bretagne, pour continuer la décarbonation de ce parc de véhicules de transport en commun. Et puis le transport décarbonée par excellence, c'est la deuxième ligne de métro avec l'ouverture de la ligne B. On a donc désormais deux lignes de métro et 80 % des Rennais sont à moins de 600 mètres d'un arrêt de métro.

Cette conférence locale du climat qui se tient aujourd'hui à Rennes, ça va être simplement des discussions, ou est-ce qu'il y aura des engagements pris ?

Aujourd'hui, on n'en est pas encore au stade des engagements puisqu'on lance la révision du plan climat. Donc on va faire essentiellement un point sur où on en est, quelles sont les difficultés qui se posent à nous. Moi, j'ai souhaité que dans les thématiques qu'on aborde aujourd'hui, on puisse aller au fond des débats qui peuvent parfois faire encore controverse sur les engagements ou l'ampleur des actions de chacun. Et puis, on aura d'autres temps à venir. D'ici l'été, un nouvel atelier avec les mêmes participants de la conférence locale du climat, un diagnostic plus poussé des émissions de gaz à effet de serre du territoire à la rentrée 2023. Et toute l'année 2024 sera consacrée plutôt à l'élaboration d'une nouvelle trajectoire, qu'on doit prolonger au delà de 2030 puisqu'aujourd'hui le plan climat 2019 a arrêté la trajectoire en 2030. On doit aller au delà, viser la neutralité carbone à 2050 et puis construire un plan d'action avec des engagements. Et on souhaite que ce plan climat engage l'ensemble des acteurs du territoire, c'est-à-dire évidemment les élus, les communes du territoire, mais aussi les entreprises et tous les citoyens.