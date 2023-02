“On est loin du compte” : les nappes phréatiques lorraines n’ont toujours pas fait le plein

Presqu'un mois qu'il n'y a pas eu d'averses importantes en France... Ce manque d'eau en profondeur est inédit sur le territoire lorrain, du jamais vu en 34 ans (depuis 1989). S'il ne pleut pas d'ici le printemps, la région pourrait se retrouver en situation de sécheresse avant l'été.

Dans les Vosges, le risque d'une sécheresse plane déjà. Selon l’agronome Marc Benoît, spécialisé dans l'étude des nappes phréatiques, il n'a pas assez neigé cet hiver… "L’ensemble du Massif vosgien a vraiment été marqué par la sécheresse de 2022. Beaucoup de sources ont été taries. Il a eu des vrais problèmes d’alimentation , y compris en eau potable dans de nombreuses localités . Et les sols sont peu profonds. On a vraiment un sol granit où on a très peu de réserves d’eau. Il nous faudrait - pour retrouver des nappes à peu près en bon état - pas loin d’un mètre d’eau dans les prochaines semaines… C’est-à-dire 10 mètres de neige, et on est loin du compte."

Un scénario catastrophe qui pourrait donc se répéter sans averses d’ici le printemps. Sur les cinq dernières années, quatre ont été marquées par des périodes de sécheresse sévères (à savoir 2018, 2019, 2020 et 2022).

Les agriculteurs veulent une meilleur gestion de l’eau

Le manque d'eau dans les nappes souterraines à la mi-février inquiète aussi le monde agricole qui demande une meilleure gestion de l'eau. "On a un métier qui est directement soumis au climat et à ses aléas, Antoine Clavel est le président des Jeunes Agriculteurs de Meurthe-et-Moselle, et on se rend bien compte que ces situations de sécheresse ont tendance à s'aggraver. Nous en tant que jeunes agriculteurs on réclame une gestion plus intelligente de l'eau..."

La difficulté en Lorraine, c'est qu'il n'y pas de moyen de stocker l'eau, contrairement à l'Alsace ou la Champagne. Mais Antoine Clavel reste positif car "des études sont menées, normalement dans les années à venir on devrait commencer à avoir des projets d'expérimentation. Mais pour l'instant, à grande échelle, il n'existe rien de concret en Meurthe-et-Moselle."

Le président des JA 54 l'assure, quelle que soit la solution proposée il faut que ça se fasse en concertation avec tous las acteurs, aussi bien les collectivités que les agriculteurs et la population.

En 2022, la Meurthe-et-Moselle a connu six mois de vigilance sécheresse, dont deux mois de crise (entre août et septembre). La préfecture du 54 essaie de mobiliser les élus sur cette question. En octobre, après l'été caniculaire, les assises de l'eau ont été organisées. Aussi, depuis quelques semaines, les collectivités du département reçoivent un document qui synthétise 10 manières de mieux gérer la ressource en eau et "développer la part 'bleue' dans leurs projets".

