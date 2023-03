"On est soulagé" : le village de Lepuix, près de Belfort, fait partie du Plan Eau annoncé par le gouvernement

A Lepuix, dans le territoire de Belfort, le gouvernement fait la chasse aux fuites d'eau. Jeudi 30 mars, le président Emmanuel Macron a présenté le "Plan Eau" , vaste dispositif pensé pour répondre à l'assèchement des nappes phréatiques et contrer le gâchis des ressources en eau.

A ce titre, 170 collectivités françaises ont été identifiées comme des "points noirs". Comprenez par là que dans leur réseau de distribution d'eau, plus de 50 % de la ressource n'arrive pas jusqu'au consommateur et quitte les canalisations à cause des fuites. Et Lepuix est concernée.

Pour inverser cette "situation aberrante", dixit Emmanuel Macron, l'Etat s'est engagé à accompagner financièrement les travaux d'identification et de résorption des fuites dans les localités concernées. A Lepuix, la nouvelle a été accueillie avec soulagement.

Il faut dire que dans la commune de 1 170 habitants, nichée aux pieds du ballon des Vosges, le réseau de distribution d'eau date des années 60. "C'est toujours d'époque, cela n'a jamais été refait" soupire Sylvain Petitjean, employé communal depuis 17 ans, en ouvrant la porte du réservoir Saint-Guillaume, un des deux captages qui alimente le village.

Des tuyaux marqués par le temps. © Radio France - Antoine Comte

A l'intérieur, des tuyaux de couleurs convoient la ressource jusqu'à un filtre à arsenic, chargé de dépolluer l'eau. Une fois traitée, cette dernière est renvoyée vers les habitations de Lepuix, via des canalisations souterraines. "L'été, on a 12-13 m3 d'eau envoyées toutes les heures", explique Sylvain Petitjean. "Le hic, c'est que 50 % du flux n'arrivera jamais chez les gens". Et retournera à la terre en s'enfuyant par les trous des vieilles canalisations.

Pour Sylvain Petitjean, "le réseau entier mérite d'être rénové". © Radio France - Antoine Comte

Une situation pénible, qui impacte directement le quotidien des agents communaux. "Les fuites souterraines, c'est simple, on a pas le matériel pour s'en occuper", continue M.Petitjean. "Mais il y a aussi des interventions chez les particuliers, avec des fuites sur les compteurs d'eau. Là, c'est nous qui y allons, pendant un ou deux jours. Ca devient très chronophage". Pour le quarantenaire, le "Plan Eau" arrive à point nommé "pour refaire entièrement les canalisations".

Un réseau d'eau géré par la commune

Des subventions d'autant plus importantes que Lepuix est la seule commune du département à toujours gérer son réseau d'eau. Ce qui explique peut-être ces difficultés à intervenir pour rénover. "Gérer 10 km de canalisations, c'est beaucoup de tracas pour un petit village", confesse Daniel Roth, maire de la commune. "Faire les factures, gérer les rapports avec les financeurs, c'est beaucoup de travail". Sans oublier l'aspect financier.

A Lepuix, la gestion de l'eau est d'ailleurs source de tensions. Lors des dernières élections municipales, l'opposition a attaqué Daniel Roth sur l'état des canalisations. Interrogé, l'édile se défend, assure "avoir fait des travaux durant ses mandats", tout en admettant être dépendant "des subventions de la Communauté de communes et de l'agence de l'eau pour faire des grands changements".

Daniel Roth, maire de la commune, avoue avoir "été soulagé" lorsqu'il a appris que Lepuix été éligible au "Plan Eau" du gouvernement © Radio France - Antoine Comte

Le "Plan Eau" est donc "un vrai soulagement" pour l'élu. "On a déjà annoncé des grands travaux il y a quelques semaines. Cet été, nous allons changer les canalisations de plusieurs rues du centre-ville" précise-t-il. "Mais avec ces subventions, on pourra lancer fin 2023 la sectorisation du réseau, c'est-à-dire avoir des outils technologiques qui permettent d'identifier la localisation des fuites".

Objectif affiché par la municipalité : avoir un réseau de distribution neuf en 2024. Coût total des opérations : plus d'un million d'euro. Daniel Roth espère pouvoir être subventionné à hauteur de 80 % du coût des travaux. "J'attend les détails du Plan Eau dans les jours qui viennent car pour l'instant, je n'ai aucun détails" conclut-il.

Quoi qu'il arrive, la municipalité de Lepuix sera déchargée de la gestion du réseau de distribution d'eau dans quelques années. En 2026, c'est la Communauté de communes des Vosges du Sud qui devrait s'occuper de ces canalisations, qui, on l'espère, seront alors flambant neuves.