"On m'enlèvera pas ma moto": à Rouen, 8000 motards vent debout contre la ZFE

Un cortège massif ! Selon la Fédération française des motards en colère (FFMC), 8000 motards se sont rassemblés ce samedi après-midi devant l'Hôtel de Ville de Rouen pour dénoncer la mise en place de la ZFE, zone à faible émission dans 13 communes de la métropole rouennaise. Le cortège, parti vers 13h du parking du lycée Lecorbusier à Saint-Étienne-du-Rouvray, s'est densifié au cours de la journée.

"C'est mon seul moyen de locomotion"

"On m'enlèvera pas la moto, c'est mon seul moyen de locomotion", est venu notamment dénoncer Anthony qui assure préférer payer des amendes plutôt que de laisser son deux roues au garage. Comme beaucoup, il possède une moto, datant d'avant 2004, et sera donc concerné par l'application de la ZFE aux motards dès le 31 août prochain, les motards bénéficiant d'une dérogation d'un an de la métropole.

C'est aussi le cas de Didier et pour lui impossible de changer de véhicule. "Ca coûte cher et en plus les motos modernes on peut moins les entretenir qu'avant, explique le motard*. Moi ma moto, elle est des années 90 donc tout est simple à entretenir, je peux faire l'entretien moi-même alors que dans les motos plus modernes, il y a beaucoup d'électronique. On va donc être obligé de payer une moto chère, une assurance chère et en plus d'aller chez un concessionnaire pour la faire entretenir.* "

8000 motards sont venus dire non à la mise en place prochaine de la ZFE pour les deux roues. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Demande de dérogation définitive

"On est toujours un peu à couteaux tirés avec le président de la métropole de Rouen, Nicolas Mayer Rossignol. On voudrait lui faire admettre la particularité des deux et trois roues motorisées et qu'il puisse nous faire une dérogation définitive, explique Jean-Philippe Ridel coordinateur de la FFMC en Seine-Maritime. Les motos se déplacent plus vite d'un point A à un point B, elles fluidifient le trafic. Ca crée moins de bouchons donc moins de pollution, argumente Jean-Philippe Ridel qui estime que les motards sont responsables de seulement 3% du trafic routier dans la métropole de Rouen.