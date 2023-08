"On nous a dit : vous n'êtes pas là pour éteindre le feu", un pompier ardéchois de retour du Canada 

Deux pompiers ardéchois au cœur d'un incendie monstre ! Le capitaine Armand de la caserne de Saint Marcel-d'Ardèche et un de ses collègues du Teil rentrent d'une mission de trois semaines au Canada, pays où les méga-feux ont ravagé 13,5 millions d'hectares depuis début juin.

Tous les deux faisaient partie des renforts envoyés par la France au nord de Québec. Une mission totalement hors norme en 47 ans de carrière raconte le capitaine Daniel Armand : "le feu sur lequel nous avons travaillé faisait 200.000 hectares. On nous avait bien dit : 'vous n'êtes pas là pour éteindre le feu, il est trop vaste'. En revanche, on avait comme mission de bien protéger des points sensibles, la fibre de télécommunication et la ligne électrique d'une centrale qui alimente jusqu'à New-York. C'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on aime bien quitter un chantier lorsque tout est réglé mais le dernier jour, après 15 jours de travail sur le terrain, les conditions météo étaient favorables au développement du feu et ça a redémarré dans tous les sens."

Une mission difficile au sol

Le capitaine Armand et son collègue ont aussi découvert les méthodes de travail des pompiers canadiens et leurs difficultés : "A**u Canada, il n'y a pas d'engin feux de forêt. On travaille tout à pied. On a des petites moto-pompes et des tuyaux, on développe ça au sol. Lorsque les foyers sont plus éloignés des pistes, on se déplace par hélicoptère. C'est du travail de forestage sur ce que les canadiens appellent **la mousse de caribou : 50 à 60 centimètres d'épaisseur, le feu couve dessous, il faut énormément mouiller pour être sûr que tout soit bien traité en profondeur. Même des endroits qui avaient été traités redémarraient le lendemain et il fallait recommencer le travail de sape pour venir à bout des fumerolles et des points chauds.".