On peut à nouveau boire l'eau du robinet à Rognac et à Vitrolles

Les dernières analyses de l'eau de Rognac et de Vitrolles sont bonnes. Le parasite n'est plus décelé. En conséquence, les restrictions d'eau sont levées. L'eau du robinet peut être utilisée sans restriction, indique la préfecture des Bouches-du-Rhône dans l'arrêté qu'elle a pris en toute fin d'après-midi, ce vendredi.

ⓘ Publicité

6 jours sans eau potable à Rognac, 3 jours à Vitrolles.

Avant un week-end de fortes chaleurs, Loïc Gachon le maire de Vitrolles ne cache pas son soulagement : "C'est une très bonne nouvelle. D'autant qu'on commençait à avoir des problèmes d'acheminement d'eau minérale". La levée des interdictions a été prise sans remettre en question la sécurité sanitaire. "On est sûrs de chez sûrs. En réalité on a eu un seul prélèvement négatif. Toutes les mesures ont été prises par les fournisseurs d'eau pour amplifier le filtrage et le traitement de l'eau en amont pour éviter que ça ne se reproduise".