On peut boire l'eau du robinet sans crainte à Annay-sous-Lens

Les habitants d'Annay sous Lens peuvent consommer l'eau du robinet sans crainte.

La CALL (la communauté d'agglomération de Lens-Liévin) fait une mise au point alors que des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur une possible pollution. Certains disent souffrir de maux de ventre et indiquent la présence de salmonelle. La mairie a également reçu des appels.

La CALL rappelle que l'eau du robinet est analysée au quotidien par l'Agence Régionale de Santé et par Véolia, et que selon ces analyses l'eau d'Annay-sous-Lens respecte toutes les normes et ne présente aucune pollution bactérienne.

Elle précise par ailleurs que la salmonelle ne peut être présente dans l'eau du robinet, car cette bactérie évolue en milieu chaud. L'eau peut donc être bue en toute sécurité, assure la communauté d'agglo.