"On peut encore s'en sortir" : un spectacle pour sensibiliser à l'urgence climatique à Bordeaux

Informer le grand public sur l'urgence climatique. Un spectacle interactif commence ce samedi 3 décembre à Bordeaux au sein de Cap Science. Un spectacle à la portée de tous, pédagogique entre l'exposition, le théâtre et le cinéma.

A l'entrée de la salle de spectacle, des pancartes plantent le décor : courbes sur la température moyenne qui monte sur le globe au fil du temps, modélisation du monde avec 4 degrés en plus, schémas...

A l'entrée de a la salle de spectacle, une courbe montre l'évolution de la température moyenne à la surface de la terre. © Radio France - Tristan Barraux

Le spectacle commence avec Camille, comme personnage principal. Elle discute avec deux amis qui eux, sont à distance, l'un au Canaries, l'autre en vacances à la campagne. "ll y a d'un coté quelqu'un qui n'a pas tellement envie de faire. Il trouve des bonnes excuses. On est un peu lui. Et de l'autre coté on a un personnage très écolo combattant, très actif. On a chacun en nous ces deux personnages qui cohabitent", explique Vincent Jouanneau à l'origine du spectacle.

Un spectacle pour donner envie de s'engager

Tout au long du spectacle, Camille se pose des questions et invite le public à y répondre. "Doit-on mettre en place une politique de natalité ? Oui ou non ?" Le public répond à l'aide d'un boitier et les chiffres s'affichent. "38% d'entre vous pensent que oui", lit-elle. Des experts biens connus du grand public comme François Gemmene, auteur du GIEC ou Cyril Dion , mettent ensuite en perspective les mises en situation.

Le spectacle sur l'urgence climatique se veut interactif en faisant participer le public. © Radio France - Tristan Barraux

"Le but c'est de se rendre compte où on en est. Le spectacle met aussi en avant le constat de l'inaction, c'est-à-dire : pourquoi on n'arrive pas à agir ? Et qui est responsable ? On décortique tout ça pour qu'en sortant on prenne conscience de nos paradoxes." Et de conclure : "en ouvrant le champ des possible ça donne envie de s'engager. Tout le cœur du spectacle c'est de donner envie aux gens de s'engager."

"Les entreprises dans le monde doivent s'améliorer"

Des lycéens bordelais en classe de 4e sont venus assister en avant première au spectacle, et en sont ressortis grandi. "J'ai appris, des choses. Par exemple, on a commencé à émettre des gaz à effet de serre depuis longtemps. Certes on doit changer nos habitudes mais les entreprises dans le monde aussi doivent s'améliorer", lache Jules. A côté, son ami rajoute : "On peut encore s'en sortir. Il y a des chances, il faut faire des progrès."

Pour y assister il faut penser à réserver sur le site de Cap Sciences Bordeaux. Les places coûtent entre 7,50e et 10e. Vous avez jusqu'au 8 mai 2023 pour y assister.