"On s'y met tous" : le préfet du Nord lance un appel à la sobriété pour éviter les pénuries d'eau cet été

Alors que l'été 2023 s'annonce encore plus sec que 2022 , le préfet du Nord et préfet de la région Hauts-de France, George-François Leclerc, a accordé un entretien à France Bleu Nord. Afin de préserver les nappes phréatiques et éviter les pénuries d'eau, il lance un appel à la sobriété.

ⓘ Publicité

"La plupart de notre ressource vient des nappes phréatiques"

France Bleu Nord - Les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont été placés en vigilance sécheresse, à quoi correspondent ces arrêtés ?

George-François Leclerc - "Vigilance", c'est "vigilance". Il s'agit pour le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais d'adresser un message simple à tous les usagers de l'eau : attention, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup plu au mois de mars qu'il ne faut pas faire attention à ce qui se passera cet été. Les nappes phréatiques ont été très touchées par la sécheresse de l'année 2022. Nous partons donc en 2023 avec des nappes phréatiques beaucoup plus basses que l'an dernier.

France Bleu Nord - La pluie du mois de mars n'a pas suffi à recharger ces nappes après des déficits pluviométriques qui ont été très importants au mois de février ?

George-François Leclerc - Cela ne résume pas tout. En réalité, l'eau qui est tombée au mois de mars, celle qui est susceptible de tomber au mois d'avril et éventuellement au mois de mai, est directement captée par la nature parce que c'est le moment où la nature reprend ses droits et consomme donc tout ce qui tombe. Nous ne sommes pas objectivement, climatiquement, en période de sécheresse. Il y a de la pluviométrie et nous n'avons pas de températures anormales. Cependant, la goutte d'eau qui tombe sur le Nord, elle ne va pas aujourd'hui dans les nappes phréatiques. Elle va dans la nature, elle va dans les arbres, dans les céréales, mais elle ne va pas dans les nappes phréatiques.

France Bleu Nord - Dans nos deux départements, y a-t-il des situations très différentes ?

George-François Leclerc - Les trois quarts des nappes phréatiques aujourd'hui sont à un niveau anormalement bas en France. Oui, il y a eu une pluviométrie supérieure sur la bande littorale du Pas-de-Calais. Mais la particularité du Nord et du Pas-de-Calais, c'est que la plupart de notre ressource en eau vient des nappes phréatiques. Nous ne prélevons pas forcément de l'eau dans nos rivières ou dans nos fleuves autant que d'autres régions. Nous, nous puisons. Ce qui est important pour les habitants de la région Hauts-de-France, pour tous les usagers de l'eau, c'est donc ce qu'il y a dans les nappes.

loading

"Tout le monde doit s'y mettre"

France Bleu Nord - Est-il possible aujourd'hui de partager plus équitablement l'eau des nappes phréatiques ?

George-François Leclerc - Le Nord et le Pas-de-Calais sont très solidaires par un régime d'interconnexion, ce qu'on appelle les "autoroutes de l'eau". L'eau de l'Avesnois peut servir ailleurs que dans l'Avesnois, et ainsi de suite. Mais ces interconnexions, qui permettent une meilleure solidarité entre les différentes nappes phréatiques et les différents usages, ne résolvent pas la question centrale : les niveaux sont plus bas que d'habitude. Donc tout le monde doit s'y mettre. Les Nordistes ont été, cet hiver sur l'électricité, exemplaires. Par des comportements de sobriété et de discipline, nous avons réussi à diminuer notre consommation d'électricité sans pour autant qu'il y ait de ruptures dans les activités quotidiennes, dans les activités économiques et les activités agricoles. J'invite tous les usagers de l'eau à faire cette réflexion : par un peu de discipline, en faisant attention dans les usages domestiques de l'eau, nous pouvons aujourd'hui limiter la consommation de l'eau à ce qui est nécessaire.

loading

France Bleu Nord - Vous allez bientôt participer une réunion avec le ministre Christophe Béchu, faut-il s'attendre à des restrictions plus tôt cette année si cet appel à la sobriété que vous lancez n'est pas entendu ?

George-François Leclerc - Je dispose d'outils réglementaires qui me permettent de passer de la vigilance à l'alerte, je l'ai fait l'an dernier. Mais grâce à vous, tout le monde va s'y mettre : les agriculteurs s'y mettent, les industriels s'y mettent, etc. Si un secteur, si un usager de l'eau, qu'il soit industriel, agriculteur, les collectivités publiques et les habitants, s'il y en a un qui y échappe, effectivement, notre système devra passer à un système plus réglementaire. Je ne voudrais pas être amené à le faire. Est-ce que je vais être amené à le faire plus tôt ? En l'état actuel, non, pas plus tôt que l'an dernier, sauf si, effectivement, mon appel à la vigilance n'est pas entendu. On s'y met tous.