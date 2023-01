"On veut en faire la plus belle place de France ! " les travaux ont commencé à Colmar autour de la collégiale

"On veut en faire la plus belle place de France ! " Eric Straumann, le maire de Colmar ne manque pas d'ambition, alors que les travaux de la place de la cathédrale viennent de débuter depuis ce lundi 23 janvier 2023. C'est un gros chantier qui a commencé dans le centre-ville de la cité de Bartholdi.

ⓘ Publicité

Un nouveau lieu de vie dans le centre-ville de Colmar

L'objectif est de supprimer les stationnements et d'en faire un lieu de vie, où le végétal sera très présent, avec des arbres et des espaces verts. Un lieu de rencontre au cœur de la ville, pour mettre en valeur la collégiale Saint-Martin qui a été construite entre le 12e et 14e siècle.

Perspective de la place de la cathédrale, vue aérienne - Mairie de Colmar

Voici à quoi ressemblera la place de la cathédrale côté sud - Mairie de Colmar

Avant de débuter ce vaste chantier, des fouilles préventives ont été menées . Le kiosque a aussi été démoli , ce qui a provoqué la colère de ses défenseurs. Depuis le début de la semaine, les engins de chantier ont donc pris leurs quartiers dans le secteur.

La place de la cathédrale côté nord - Mairie de Colmar

"Nous débutons avec les travaux de terrassement, puisqu'il y a toute la structure de la place qui est à faire. Il y aura ensuite la mise en place du pavage grès des Vosges sur l'ensemble de la place," explique Jérôme Lecarpentier, le directeur de l'espace public.

Des arbres, des espaces verts, la place de la cathédrale deviendra entièrement piétonne

Les arbres seront avant tout adaptés au réchauffement climatique. Il seront plantés dès le printemps. La place de la cathédrale sera ainsi découpée en deux. "Il y aura un espace de contemplation côté sud et côté nord, ce sera plus un lieu de vie, où l'on viendra s'asseoir au pied des arbres. Il y aura aussi des terrasses qui pourront s'installer dans un endroit beaucoup plus agréable," complète Jérôme Lecarpentier.

Pendant les travaux, il y aura bien sûr du changement côté circulation . La fin du chantier est prévue pour le mois de novembre, lors du coup d'envoi des marchés de Noël. Le coût est de 7 millions d'euros.