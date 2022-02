Pour la première fois, un sommet international se penche sur le sujet des océans dès mercredi à Brest (Finistère). Au programme : deux jours d'ateliers et de forum avant la prise de parole d'une trentaine de dirigeants mondiaux. Reste à savoir si leurs engagements seront à la hauteur des enjeux.

One Ocean Summit à Brest : un sommet pour agir ?

Jusqu'ici, les océans étaient un peu dans l'angle mort de la diplomatie mondiale. Un sous-dossier lors des COP, les conférences sur le climat. Pour la première fois, les enjeux maritimes seront donc au cœur des débats de mercredi à vendredi lors du One Ocean Summit, organisé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Alors le maire de Brest François Cuillandre se réjouit que sa ville en soit le théâtre. "C'est un formidable coup de projecteur pour Brest donc c'est un grand plaisir d'accueillir ce sommet, un plaisir qui sera encore plus important si ce sommet débouche sur des décisions concrètes".

Il est temps d'écouter les scientifiques

De réelles avancées, c'est ce qu'espèrent aussi les ONG qui seront présentes à Brest. Lamya Essemlali, la présidente de Sea Sheperd France, "n'attend pas forcément des miracles mais surtout des mesures très concrètes. En général, malheureusement il ne ressort pas souvent grand chose de ces grandes réunions. Nous on a l'intention de faire un état des lieux sans concession de la situation des océans et de proposer des choses. On espère que pour une fois, elles seront suivies".

ECOUTEZ Lamya Essemlali, présidente de Sea Sheperd France Copier

Sur un sujet aussi vaste que technique, quatre thématiques ont été retenues : la préservation de la biodiversité et la pêche, la lutte contre les pollutions, en particulier celle des plastiques, les effets du changement climatique et enfin la gouvernance de la haute mer.

Des engagements très attendus

Au terme des deux journées d'échanges en présence de 500 délégués internationaux aux Capucins, le "segment de haut niveau" réunira vendredi 16 chefs d'États et de gouvernements de quatre continents. Emmanuel Macron sera présent pour porter la voix de la France. Le francophile John Kerry représentera les Etats-Unis. D'autres dirigeants, notamment de pays asiatiques, s'exprimeront à distance. Tous ces leaders devront donner une impulsion politique à la hauteur des enjeux.

Leurs déclarations sont forcément très attendues. Des espoirs qui ne seront pas déçus, à en croire Olivier Poivre d'Arvor, l'envoyé spécial du Président de la République pour le One Ocean Summit. "Je pense que les engagements de Brest vont rester, c'est un point de départ avec plein de rendez-vous par la suite qui devront permettre de faire rentrer ces engagements, je l'espère, dans l'histoire." Les organisateurs l'assurent : "On est pas là pour parler de la mer, mais pour agir".