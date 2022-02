Biodiversité, pollution plastique, pêche illégale : les "engagements de Brest" pour l'océan

Lutte contre la pollution plastique et la pêche illégale, protection de la biodiversité : ce sont les "engagements de Brest", annoncés par Emmanuel Macron ce vendredi, en clôture du One Ocean Summit, le premier sommet international pour les océans qui s'est tenu dans la ville du Finistère.

Emmanuel Macron lors de son discours devant le One Ocean Summit à Brest.

Le premier sommet international pour la préservation des océans, qui se déroule dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, s'achève ce vendredi à Brest, en Bretagne. En ce dernier jour, une quarantaine de pays et des organisations internationales se sont réunies pour prendre des engagements pour sauver les océans, dont la place "dans l’agenda politique international n’est aujourd’hui ni à la mesure de son rôle dans les équilibres climatiques, environnementaux et sociaux planétaires, ni au niveau des menaces qui pèsent sur la vie marine".

Emmanuel Macron s'est entouré de nombreux membres du gouvernement français, de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, de François Cuillandre, maire de Brest, mais aussi de John Kerry, envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, d'Ursula Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ou encore des présidents de Chypre, Malte et de l'Egypte.

Les décharges de nos littoraux traitées "d'ici 10 ans"

Selon les chiffres du One Ocean Summit, neuf millions de tonnes de plastiques sont déversées dans l’océan chaque année, dont 80% proviennent des côtes et des fleuves. A l’occasion du sommet, la Banque européenne et les banques de développement de plusieurs pays européens, notamment la France, ont décidé de doubler leur financement contre la pollution plastique, soit en investissant quatre milliards d'euros au total d’ici 2025.

Côté français, Emmanuel Macron s'est également engagé à ce que, dès 2022, trois décharges sauvages maritimes soient nettoyées : celle de Dollemard en Seine-Maritime, celle de Fouras en Charente-Maritime et celle de l'Anse Charpentier en Martinique. Le chef de l'Etat indique que toutes les décharges abandonnées sur nos littoraux seront traitées "sous dix ans".

La ville de Paris, la Corée du Sud ou encore l'Italie, mais aussi 250 entreprises, ont également rejoint l'"engagement mondial pour une nouvelle économie du plastique", l'objectif étant d'arriver à 100% de réutilisation ou de recyclage des matières plastiques et l’abandon de toutes les utilisations à usage unique.

Lutte contre la pêche illégale

La France a annoncé avoir dépassé l’objectif de classer 30% des espaces terrestres et maritimes sous juridiction française en aires protégées. La réserve naturelle nationale des Terres australes françaises a notamment été étendue et "devient la deuxième plus grande aire marine protégée au monde avec plus de 1,5 million de km²". La Polynésie française s’est elle engagée à créer un réseau d’aires marines protégées d’au moins 500.000 km².

Autre engagement : la lutte contre la pêche illégale, qui totalise près d’un cinquième des prises mondiales. Elle "sape les efforts de gestion durable des stocks de poissons et s’accompagne souvent de conditions de sécurité et de travail très dégradées des pêcheurs", indique le communiqué du One Ocean Summit. Plusieurs pays européens ont par exemple décidé de mobiliser leur marine d’Etat pour renforcer la surveillance de la pêche illégale.

Si nous nous en donnons les moyens, nous pouvons prendre des décisions historiques, il faut que ça commence aujourd'hui, à Brest. - Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a lui plaidé vendredi pour la conclusion à l'Organisation mondiale du commerce d'un accord contre les aides publiques à la surpêche et la pêche illicite. "Nous pouvons, je dirais même nous devons, aboutir à un accord pour supprimer les subventions publiques qui contribuent à la surpêche ou à la pêche illicite, a déclaré le chef de l'Etat français ce vendredi. L'argent des contribuables, de nos contribuables, ne doit pas être utilisé pour continuer à financer les actions qu'on condamne par ailleurs."

Protéger la Méditerranée du transport maritime

Pour limiter la pollution liée au transport maritime, 11 grands ports européens et mondiaux ont décidé d'accélérer "la fourniture d’électricité aux navires en escale pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduire la pollution atmosphérique dans des métropoles portuaires souvent denses".

D'autre part, l'ensemble des pays méditerranéens et l'Union européenne se sont engagés à demander "la création d'une zone à faibles émissions de souffre sur toute la Méditerranée au 1er janvier 2025". La France, l’Espagne, l’Italie et Monaco demanderont également la création "d’une Zone Maritime Particulièrement Vulnérable", "afin de pouvoir y limiter la vitesse de navigation et réduire ainsi les collisions" en raison de la présence importante de cétacés.

80% des fonds marins cartographiés d'ici 2030

L'Unesco s'engage, pour sa part, à ce qu'au moins 80% des fonds marins soient cartographiés d'ici 2030. La France et le Costa-Rica ont eux annoncé l'organisation conjointe dans deux ans d'une conférence des Nations Unies sur l'océan.

Et afin de mieux connaître "l'effet du changement climatique sur l'élévation du niveau de la mer", Paris publiera prochainement "sa première stratégie nationale polaire" et lancera "un programme scientifique de mesure de la contribution de l’Antarctique de l’Est à l’élévation du niveau des mers".

"Le temps est à l'action"

En ouverture de ce sommet, le bagad de Lann Bihoué s'est produit aux Capucins, suivi par la prise de parole du maire de Brest. François Cuillandre, qui s'est dit "honoré" d'accueillir le sommet dans sa ville, a estimé que le temps n'était "plus au constat mais à l'action". Même discours de la part du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand : "Nous devons prendre soin des océans ensemble, [...] passer des paroles aux actes. Nous sommes tous sur le même bateau donc avançons tous ensemble."

"Je veux vous dire le bonheur que nous avons collectivement à être à Brest, a pour sa part déclaré Emmanuel Macron en ouverture. Ce choix n'a pas été fait au hasard, et le destin de Brest est un destin maritime et océanique. C'est celui d'une ville qui s'est construite, ainsi c'est aussi le destin que la nation a donné à Brest, de la défense à nos pêcheurs, de la vie économique aux tâches de souveraineté."

Le chef de l'Etat a eu une pensée pour les marins du bateau qui a fait naufrage au large du Havre la semaine dernière, ou encore pour le jeune de 16 ans de l'Ecole des mousses de Brest, retrouvé mort dans son lit.

Dans la matinée, une centaine de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer le double discours du chef de l'Etat français. Selon eux, ce sommet est simplement "de l'affichage".