Opération anti-gaspi dans les déchetteries de Metz Métropole avec la collecte d'Emmaüs

Les compagnons d'Emmaüs emportent mobilier, textile, livres, équipements domestiques et de loisirs et petit électroménager, entre autres.

Les compagnons de l'association Emmaüs sont présents dans plusieurs déchetteries de Metz Métropole cet été pour collecter tous les produits en bon état avant qu'ils ne soient jetés à la benne. Une façon d'éviter le gaspillage en donnant une seconde vie à des objets qui seront réparés et remis en vente, soutenant ainsi le travail de l'association.

Cette opération est organisée par la communauté Emmaüs de Peltre depuis 2016, et a lieu d'avril à octobre. Cet été, elle se poursuit dans quatre déchetteries de Metz et ses environs : à Marly, Metz-Nord, Ars-sur-Moselle et Magny, en partenariat avec Metz Métropole et la société Haganis, qui gère les lieux.

Zéro déchet

Zéro déchet, ou presque. C'est l'esprit qui anime la communauté fondée il y a près de 70 ans , et qui a fait de la récupération et de la réparation d'objet l'un des piliers de son développement : « Être présent dans une déchetterie c'est déjà tout un symbole. C'est montrer qu'au lieu de mettre à la benne et de créer des déchets qui vont polluer et engendrer des frais, on peut leur donner une seconde vie en les déposant dans notre camion ici » explique Jean-Marie Kieffer, responsable d'Emmaüs à Peltre.

Tous les objets collectés sont pesés et répertoriés pour calculer ensuite combien auront pu être revendus par l'association © Radio France - Natacha Kadur

En effet, de nombreux objets sont acheminés par les riverains dans les déchetteries alors qu'ils sont en bon état et pourraient être revalorisés: « Ici ils vont être soit être incinérés, soit enfouis » commente le président de l'association, qui observe que l'option recyclage est encore ignorée par certains habitants, malgré leur communication et la présence de leur camion. « Il y a tout simplement des gens qui passent à côté sans nous voir, parfois nous allons à leur devant pour voir si ils ont des choses encore en bon état que l'on pourrait récupérer. Il y a aussi parfois un peu de paresse à devoir trier ses affaires et les proposer à Emmaus, car nous ne prenons pas tout non plus », ajoute Jean-Marie Kieffer.

Recyclage et valorisation

Le camion Emmaüs est en effet, tout sauf une deuxième dechetterie. Les employés récupérent textiles, vaisselle, jeux, livres, mobilier et petit électroménager, entre autres, le tout en bon état ou ne nécessitant que de petites réparations. L'objectif étant de pouvoir les mettre en vente dans les magasins Emmaüs de Peltre et de Thionville.

De nombreux habitants étaient venus déposer leurs objets à la déchetterie de Metz Marly ce samedi © Radio France - Natacha Kadur

L'opération permet ainsi aux compagnons de l'association ou à ses employés en contrat d'insertion de vivre de leur travail. Ismet est l'un d'entre eux. Ce samedi à Marly, il organise la réception des objets avec son collègue Souaré : « Nous allons peser combien il y a de livres, de vaisselle, de textile » explique-t-il.

Cette tracabilité ne se fait pas pour le plaisir, explique Jean-Marie Kieffer, le responsable : « Si nous remettons en circulation plus de la moitié de ce que l'on reçoit, nous recevons une aide financière par l'organisme national qui collecte cette petite taxe que nous payons sur nos achats de mobilier ou d'électroménager neuf », explique-t-il.

Ensuite, ces objets pourront bénéficier à des foyers modestes qui les acheteront en boutique à un très bas prix. Du gagnant-gagnant donc, qui permet aux riverains de se débarasser de leurs objets en faisant une bonne action, et de faire vivre le projet de solidarité porté par l'association.

Prochaines dates en juillet-août :

• Samedi 10 juillet : aux abords de la déchèterie de Metz-Nord •

• Samedi 17 juillet : aux abords de la déchèterie de Ars-sur-Moselle •

• Samedi 24 juillet : aux abords de la déchèterie de Metz-Magny

• Samedi 7 août : dans la déchèterie de Marly

• Samedi 14 août : aux abords de la déchèterie de Metz-Nord

• Samedi 21 août : aux abords de la déchèterie de Ars-sur-Moselle

• Samedi 28 août : aux abords de la déchèterie de Metz-Magny

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de la communauté Emmaüs de Peltre ou au 03 87 74 95 88 ou sur www.haganis.fr