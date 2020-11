Opération arrachage de jussie au Lac des Bretonnières à Joué-les-Tours

Un bateau faucardeur passe et repasse sur le lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours pour arracher 40 tonnes de jussie

La jussie prolifère depuis quelques années au lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours. Cette algue doit être éradiquée avant de s'étendre sur toute l'étendue d'eau. Elle peut asphyxier les milieux naturels et provoquer la disparition d'espèce de poissons.

Il était donc urgent urgent d'agir. Depuis lundi 16 octobre et pendant deux semaines, un bateau faucardeur, qui embarque des fourches mécaniques, passe et repasse dans le lac. La quantité de jussie arrachée lors de chaque passage de la machine est impressionnante.

"Les plantes sont stockées provisoirement au bord de la berge, détaille Vincent Epron, responsable du service des espaces verts de Joué-lès-Tours, et ensuite elles sont évacuées par un camion, à destination d'incinération parce que la jussie étant une plante invasive est réglementée en terme de traitement. On ne peut pas en faire n'importe quoi."

Beaucoup de surveillance pour ne pas laisser s'installer la jussie

La problématique de la jussie n'existe pas qu'à Joué. Plusieurs communes de la métropole de Tours sont touchées par cette algue ou une autre. "Il y en a toujours beaucoup, analyse Arnaud Turminel, responsable de l'équipe faucardage de Tours Métropole, mais les chantiers sur lesquels on intervient depuis plusieurs années, on voit les résultats, avec de l'entretien et de l'arrachage manuel."

À Joué-lès-Tours, 40 tonnes de jussie devraient être arrachées dans les prochains jours. Il faudra ensuite surveiller la zone et procéder à des opérations manuelles pour veiller à ce que la plante n'envahisse pas de nouveau le lac.