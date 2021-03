VIDÉO : Opération capture de six brebis sauvages qui menacent les vignes d'Estagel

C'est la course, à Estagel. La course aux brebis. Six sont en liberté sur le Mont d'Estagel depuis l'automne. Égarées ou abandonnées ? Rien n'est sûr, mais alors que les bourgeons ne vont pas tarder à apparaître sur les vignes, les viticulteurs sont inquiets. "Les brebis, ça vous mange le bourgeon !, s'indigne le président des vignerons des côtes d'Agly, Francis Bonnet. On attend les bourgeons dans une quinzaine de jours. Si les brebis sont dans les vignes à ce moment-là, elles peuvent faire beaucoup de dégâts."

La mairie d'Estagel a tenté une première capture début mars. "Mais elles ont réussi à s'échapper à la dernière minute, se souvient Georges Badrignans, le premier adjoint au maire. Elles sont sauvages depuis plusieurs mois, donc elles ne se laissent pas diriger. Un éleveur voisin a tenté de les rattacher à son troupeau, mais ça n'a pas fonctionné."

"L'objectif est de les capturer vivantes."

- Georges Badrignans, premier adjoint au maire d'Estagel

Une nouvelle opération devrait être organisée ce samedi matin sur le Mont d'Estagel, pour tenter de capturer les bêtes. "Devrait", car depuis une semaine, les brebis sont introuvables. Elles semblent avoir quitté les parcelles qu'elles occupaient jusqu'alors.

Si l'opération réussit, les brebis seront récupérées par le refuge animalier Atac, l'Association Torreilles Ânes Et Compagnie. Son co-gérant, Jean-Noël Saniol, pourrait même apporter un drone ce samedi pour tenter de les localiser. "Nous serions ravis de les accueillir dans nos six hectares à Torreilles. Nous avons déjà des brebis, des chèvres, des ânes, des chiens, des chats, des canards, des oies, des lapins, des paons ou des poules."