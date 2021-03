Comment la ville de Saujon désenvase la Seudre pour anticiper les crues

Comme chaque année pendant une quinzaine de jours, la ville de Saujon met en place une opération de "rotodévasage" pour désenvaser la Seudre qui traverse son centre-ville.

En clair, le rotodévaseur est un bateau plat qui racle 8 heures par jour le fond de le Seudre et met ainsi en suspension la vase dans l'eau. "La vase se dilue dans l'eau", détaille Arnaud Rippe, à la barre du rotodévaseur.

Une fois la vase en suspension, il faut créer du courant. "Nous ouvrons un peu l'écluse pour faire passer un courant d'eau. C'est ce courant qui va permettre à la vase de repartir", explique Christelle Lazrand, la responsable des espaces verts de Saujon.

Ensuite, la vase s'étale en aval du fleuve et n'est donc plus accumulé à un seul endroit. Cette opération, le mairie doit la mettre enplace chaque année : "Si on ne faisait rien, la vase arriverait jusqu'aux cales", se désole le maire, Pascal Ferchaud. C'est donc lui qui a mis en place des écluses, et des opérations de désenvasages. Le maire de conclure : "C'est la nature, et depuis des millénaires la Seudre se colmate !".

Le rotodévaseur racle le fond de la Seudre pour dilluer la vase avec l'eau. © Radio France - Tristan Barraux

Surtout, désenvaser permet d'éviter des grosses crues. "Ça aide à gérer le problème, c'est complexe. Mais si on ne désenvasait pas, ça aggraverait la situation." Par endroit 1,40 mètre de vase s'accumule au fond de la Seudre.