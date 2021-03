VIDÉO - Île de Ré : ils aident les crapauds à traverser la route pour se reproduire

Sur l’Île de Ré, on estime à 500 le nombre de pélobates cultripèdes, des petits amphibiens couleur sable et marbrés de brun. En ce moment, ils migrent de leur lieu d'hivernage, la forêt de Lizay, à leurs sites de reproductions, les marais d'eau douce.

Avez vous déjà entendu parler des pélobates cultripèdes ? Ce sont des petits crapauds couleur sable et marbré de brun. On estime leur nombre à 500 sur l’Île de Ré. Et en ce moment, ils effectuent leur migration de leur lieu d'hivernage, la forêt du Lizay à leurs sites de reproduction dans les marais d'eau douce. Seulement voilà, entre la forêt et les marais il y a une route : la départementale 101. Pour leur éviter de se faire écraser, toutes les nuits de ce mois de mars, les écogardes de la communauté de commune, en binôme avec des bénévoles, les aident à traverser.

Rendez vous à 4 heures du matin, lampe frontale et bottes en plastiques, Alix longe la départementale avec Claire, une bénévole rétaise. 800 mètres de filet bloquent les crapauds et tous les 15 mètres des seaux-pièges sont installés. Les crapauds tombent dedans et s'enfouissent dans le sable, il n'y a plus qu'à fouiller pour les récupérer.

L'écogarde place alors l'amphibien dans un seau et traverse la route pour le relâcher de l'autre côté.

160 seaux sont ainsi fouillés toutes les nuits. L'opération a commencé le 24 février et va durer jusqu'au 2 avril. L'objectif, à terme; c'est de construire un crapaud-duc : un dispositif pour permettre aux amphibiens de traverser seuls la route en sécurité.