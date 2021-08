PHOTOS - Opération déblaiement et nettoyage de dépôts sauvages sur les bords de Durance à Avignon

Les services techniques de la ville d'Avignon associés à ceux du Grand Avignon ont lancé un grand nettoyage en limite de la ceinture verte et jusqu'en zone de Courtine. Ici les bords de Durance ont été progressivement pollués depuis la fin du printemps par des dépôts et décharges de toute sorte.

Après un opération de collecte des déchets au printemps menée par des dizaine de bénévoles tout est à recommencer s’exaspère Daniel Valette, vice-président l'Association de Sauvegarde de la Ceinture Verte d'Avignon : « La mairie nous promet dix caméras de surveillance mais elles tardent à venir. Alors tout nettoyage est une bonne chose mais après il faudra un peu de répression. Parce que là c’est intolérable. Moi hier j’ai vu un camion qui était plein. Je l’ai suivi, un camion plein de déchets ici on sait ce que cela veut dire. Je l’ai photographié, alors il est parti sans attendre. »

Des dépotoirs qui se sont multipliés depuis la fin du printemps

Les dépôts et décharges sauvages ont envahi plus que jamais depuis le début de l'été le chemin de la Digue, la voie palière qui longe la Durance. Des gravats, des carcasses, de la ferraille, du mobilier, des déchets ménagers qui s'entassent parfois jusque sur la chaussée de ce chemin qui est une voie verte cyclable normalement interdite à la circulation. Un nettoyage délicat explique Jean Marc Menini, directeur des moyens techniques de la ville d’Avignon : « La difficulté comme ce sont plusieurs matières, il faut qu’on les trie. Malheureusement on a de l’éverite, qui contient de l’amiante, donc il faut la mettre à part et traiter ultérieurement. Tout ce qui mobilier on essaie de le mettre à part aussi, pareil pour les gravats. C’est la difficulté justement des dépôts sauvages et ce n’est pas facile avec des engins de trier ce qui est tout mélangé. Une partie c’est mécanique et une autre on le fait malheureusement manuellement ».

Des déchetteries pourtant en nombre sur le Grand Avignon

Pour Jamel Ouanda , responsable d'exploitation pour le Grand Avignon ces gens qui décharge n’importe où sont plus qu’inconscients : « Je comprends pas, ils ne respectent plus rien. Regardez ces gravats, ces matelas ou ces ferrailles, vous avez une caravane désossée là-bas ! Il a une déchetterie comme en Courtine qui est ouverte du lundi au dimanche, c’est un luxe, quand même. Vous avez trois, quatre déchetteries tout autour et on vient ici pour vider. Parce que les gens ne veulent pas payer, sont pressés, parce que en vidant là, le gars il gagne du temps, de l’argent mais ce qu’il ne comprend pas c’est qu’il pourrit, il pourrit la planète ! »

Un chantier qui va durer toute la semaine en bord de Durance, pour se poursuivre du 6 au 10 septembre coté Rhône en zone de Confluence et de Courtine. Les déchets une fois triés sont emmenés et déposés à la déchetterie d’Entraigues-sur-la-Sorgue.

