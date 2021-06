Opération dépollution dans le port de Cherbourg et quand des caddies deviennent des récifs artificiels

La dépollution du port de plaisance de Cherbourg a lieu chaque année sur des pontons différents. Ce dimanche 13 juin les plongeurs-démineurs...de déchets étaient au niveau K, L et M du bassin. 28 bénévoles des clubs de plongée locaux (2 de Cherbourg et 2 de la Hague) et de la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins étaient présents dont une vingtaine de plongeurs. Et comme à chaque fois des trouvailles...une chasse oui mais sans trésors...quoique..Témoignages :

Pascal Bigot fait partie du club "Cherbourg plongée natation"

D'année en année il y a beaucoup moins de choses de jetées plutôt des choses perdues comme des casiers et du matériel de pêche. Du plastique on n'en voit pas beaucoup au fond de l'eau car il flotte mais on voit surtout des sceaux remplis de vase. on a remonté une bouteille de Bordeaux avec son bouchon elle aussi elle a été perdue !

Carmen, 18 ans, la plus jeune plongeuse du groupe :

C'était la première fois pour moi, j'ai adoré car en plus de faire une bonne action j'au découvert la faune et la flore du port. Mais bon j'ai malheureusement aussi remonté des mégots de cigarettes, des paquets de cigarettes, des tuyaux, des lunettes, un petit peu de tout...

Patrice Cadioux du club de l'Asam plongée à Cherbourg

3 caddies ont aussi été remontés avec des animaux de mer accrochés dessus comme un récif artificiel. La grande question est de savoir si on laisse l'objet en partie colonisé dans l'eau alors qu'il y a des des métaux lourds qui pollue ou est ce qu'on le sort de l'eau. La décision c'est de dépolluer alors on est obligé de tuer quelques animaux pour en préserver davantage.

Exemples des objets remontés par les plongeurs bénévoles © Radio France - Katia Lautrou