Opération escargot entre Romain et Avilley dans le Doubs contre les projets de parcs éoliens

Les klaxonnes ont sonné et les pancartes ont été brandies entre Romain et Avilley dans le Doubs, ce samedi après-midi. Une centaine de personnes dans cinquante voitures ont participé à une opération escargot dans onze villages qui sont concernés par un projet éolien ou qui ont déjà des éoliennes implantées. Tous ont dénoncé le faible rendement et la dégradation des paysages à cause de ces équipements de production électrique.

Ils vont nous détruire notre forêt pour des éoliennes et moi qui suis photographe animalière, je suis très sensible à cette cause. - Françoise, habitante de Tournans dans le Doubs

Les manifestants sont tous unanimes, ces installations sont moches. Jean, 83 ans, habite à Rognon et il n'en démord pas. "Je n'ai pas envie de passer les dernières années de ma vie à voir ces engins inesthétiques et inutiles", lâche-t-il sèchement. D'autres se plaignent évidemment des nuisances sonores.

Les maires n'ont pas concerté leur population selon les manifestants

Parmi les points de crispation : le manque de concertation. Devant la mairie d'Avilley, Jean Nicolas Siebert, habitant d'Huanne-Montmartin, près de Puessant où un parc de 4 à 6 éoliennes est à l'étude a affirmé, debout dans un godet de tracteur que les "manifestants étaient venus récupérer la démocratie qui leur a été volée puisque personne ne leur a demandé leur avis."

Nous avons trop d'éoliennes à côté de chez nous. Au début, je trouvais ça beau et bien, mais finalement, c'est bruyant. Il y a une gêne permanente. - Françoise, habitante de Tournans dans le Doubs

Ces affirmations de la part, Jean Nicolas Siebert, président de l'association les "incorruptibles" sont démenties par le maire d'Avilley, Philippe Januel. "Nous avons soumis le projet aux conseillers municipaux. Je n'ai jamais fait un entretien avec un promoteur seul. De plus, en octobre 2021, nous avons publié dans la gazette de la commune un article sur ce projet," déclare-t-il désabusé.

Ça fait deux ans que nous travaillons sur ce projet. Il n'y a eu qu'une vingtaine d'habitants sur 180 qui sont venus se renseigner ou se plaindre du projet en mairie. - Philippe Januel

Malgré cela, les opposants auraient préféré une sorte de vote et surtout, ils reprochent la publication de l'article après la signature du contrat avec le promoteur. Le maire de la commune défend le parc éolien grâce aux gains financiers qu'il va apporter à la commune, environ 40.000 euros par éolienne. Six sont prévues sur la commune.

À Nancray, environ 80 personnes ont également manifesté contre le projet éolien qui concerne leur commune.