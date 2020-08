Opération mer propre à Villeneuve-Loubet : la technologie au service de l'écologie

"La barge anti-pollution, c'est un peu le couteau-suisse de la mer", explique Eric Ingrand, de la société Ecotank, a l'origine de cet équipement. Le rôle premier de la barge, c'est de collecter les eaux usées en provenance des yachts, grâce à un système de pompage. Il y a 12 ans, ces eaux souillées allaient directement dans la mer.

Avec ces équipements, ce sont 6 millions et demi de litres d'eau usées qui sont collectés chaque année. La barge se déplace jusqu'aux bateaux, aspire les liquides souillés et les transmet à des centrales de traitement le long de la côte, qui traitent et rejettent de l'eau propre dans les rivières et dans la mer.

La barge est équipée d'une lance à incendie, de filets de récupération de macro déchets ainsi que d'un système de treuil.

Un nouvel équipement vient s'ajouter à ceux existant déjà : un drone sous-marin, pour repérer les pollutions en amont, les filmer et faire un état des lieux avant et après que les plongeurs soient passés pour dépolluer.

Le drone sous-marin "Seasam" permet de faire un état des lieux avant et après la dépollution d'une zone © Radio France

Autre équipement nécessaire à la lutte antipollution : des piscines de dépollution. Lors d'opérations sur des pollutions en surface en mer, des barrages sont installés pour circonscrire la zone polluée et l'empêcher de se répandre sur les rochers et le sable. L'eau polluée est ensuite traitée en piscine.

En bleu, les équipements nécessaires pour circonscrire la pollution dans une zone, en mer © Radio France

Le GIPM, basé à Villeneuve-Loubet, utilise ces équipements dans le cadre du dispositif Emergensea, qui lutte contre la pollution en mer, en lac et en rivière. Il intervient dans toute la Méditerranée.