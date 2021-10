Opération nettoyage du Lez à Montpellier, un vélo et même une échelle retrouvés au fond de l'eau

Des Vélomaggs, un caddie, une échelle, la récolte a été fructueuse, ce mercredi matin pour les bénévoles de Green Peace Montpellier. Cette campagne de nettoyage et de sensibilisation était menée en partenariat avec plusieurs associations comme Alternatiba, Montpellier Zéro Déchet, ou encore Ocean Protection. Dans une eau à 16°, les plongeurs du CESAM (club de plongée) sont allés récupérer les objets les plus gros abandonnés au fond de la rivière sur une surface équivalente à un terrain de foot. Pendant ce temps, les bénévoles, sur leurs canoës, partaient à la chasse aux déchets à la surface avec des épuisettes.

Nos mauvaises habitudes sont nocives

Tous les déchets que vous pouvez jeter par terre dans la rue finissent par se retrouver dans la mer, c'est une fatalité. Le mégot jeté dans la rue sera emporté par la prochaine pluie dans les égouts de la ville qui finiront dans la rivière qui elle-même se jette dans la mer. Parfois, les puissantes rafales de vents ou les violents épisodes méditerranéens viennent renforcer le phénomène. Ce n'est donc pas étonnant de retrouver tant des vélos que des lingettes en fouillant la rivière. 12% de la pollution maritime provient des rivières. Alors si l'été prochain vous ne voulez pas marcher sur un tesson de bouteille en allant vous baigner à la plage, ou retrouver une canette de soda sous votre serviette, ne jetez rien par terre, et triez vos déchets.

Devenir acteur pour l'environnement

Pas besoin de se jeter dans une eau à 16 degrés en automne pour réduire la pollution de nos eaux, et plus généralement de nos villes. Si vous vous sentez concernés par la cause, il y a diverses actions possibles tout au long de l'année. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux des associations qui peuvent vous intéresser. Pour ceux qui n'oseraient pas se lancer dans ces campagnes de sensibilisation, il est encore possible d'agir pour l'environnement. Il suffit d'un clic sur internet pour rejoindre les plus de 2000 signatures à la pétition "Stop pollution du Lez" lancée par Green Peace.