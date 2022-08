Opération "No mégots" sur la plage du Malsaucy ce dimanche

Un petit geste pour l'homme, des dégâts géants pour la biodiversité. Un mégot par terre, c'est des litres d'eau potentiellement contaminés par les plastiques du filtre, et les éléments toxiques contenus dans ce petit déchet. Une opération de ramassage est organisée ce dimanche sur la plage du Malsaucy, à l'initiative de Loane Fulleringer, 18 ans, "Angel Beauté France Bourgogne-Franche-Comté" et de la maison de l'Environnement. Rendez-vous à 17h sur la plage du Malsaucy. L'opération aura lieu à la même heure et au même endroit samedi 27 août.

Il n'y a pas de petit geste

Selon Vincent Rouire, responsable de la maison de l'Environnement, un seul mégot peut avoir des conséquences dramatiques. "Il y a des milliers de composants chimiques dans un filtre en plastique. Ça génère des micro plastiques, ça libère dans l'environnement tout un tas de molécules qui sont toxiques. C'est quand même le premier déchet toxique dans la nature à l'échelle mondiale, les mégots", rappelle -t-il.

Pour le responsable de la maison de l'Environnement, il n'y a pas de petit geste. Aussi bien dans le ramassage, que dans la pollution. "Pour beaucoup de gens, ce n'est rien du tout de le laisser par terre ou de l'écraser", observe Vincent Rouire. "Mais au final, ce sont des milliards et des milliards de mégots qui sont laissés dans la nature, ou qui finissent dans la mer et que l'on retrouve dans les branchies des poissons, dans les coquillages et les crustacés."