Opération "plage propre" sur la plage Trottel à Ajaccio

A Ajaccio, à la plage Trottel, les jeunes agents de la ville et ceux du Conseil municipal des jeunes ont ramassé ce mercredi les déchets dans le sable. Une opération "plage propre".

A l'initiative du Conseil municipal des jeunes d'Ajaccio, une opération "plage propre" ce mercredi 22 juillet. Vers 8 heures du matin, les jeunes du Conseil, accompagnés des jeunes agents de la ville, ont ratissé la plage pour ramasser les déchets.

Cigarettes, masques ou plastiques jetés sur le sable"

Sur la plage, les habitués Victor et Francine, qui ne jettent "jamais rien par terre", ont salué l'opération. Plus loin, à la paillote Trottel Beach, Sophia aussi, apprécie le message envoyé. Surtout qu'elle voit les "cigarettes, masques ou plastiques jetés sur le sable". Tout en ajoutant que ça n'était "heureusement pas la plage la plus polluée".

Chaque matin, sur toutes les plages d'Ajaccio, les agents passent avec une machine pour nettoyer les plages, suivie des agents de la ville avant l'arrivée des baigneurs.