Opération "portes ouvertes" dans les SPA d'Occitanie pour des adoptions raisonnées

Journées "portes ouvertes" tout ce week-end à la SPA. Comme partout en France, les refuges débordent chez nous, par exemple à la SPA de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne.

Cette année, c'est catastrophique. Par rapport aux années précédentes, on est beaucoup plus sollicités et on a recueilli davantage d'animaux

Heïdi Holenstein y est agent animalier et responsable intérimaire. Après chaque été, son refuge accueille habituellement beaucoup de nouveaux animaux : sur 10 animaux abandonnées, 6 seraient délaissées pendant l'été . Mais cette année, la bénévole l'assure : elle n'a jamais vu sa SPA aussi pleine à craquer : "sur le refuge de Golfech, on n'a que dix boxes pour accueillir les chiens. Et nos dix boxes sont pleins. En fait, tant qu'on n'a pas d'animaux qui se font adopter, on ne peut pas en accueillir d'autres".

Parmi les justifications que tentent d'avancer les propriétaires, lorsqu'ils abandonnent leurs bêtes, Heïdi Holenstein énumère : "c'est souvent parce qu'ils déménagent. Ils passent d'une maison en appartement. Mais certains chiens peuvent très bien vivre en appartement ! Ensuite, ce sont des problèmes financiers : de plus en plus de gens perdent leur travail, des gens qui n'ont plus les mêmes revenus qu'avant." Une raison supplémentaire aussi cette année : l'inflation. "Les gens ont du mal à garder de l'argent pour leurs animaux", assure la bénévole.

La SPA de Golfech est ouverte tout le weekend, de 10h à 12h30 et 14h à 17h. Vous pourrez profiter de la buvette, de la vente de crêpes, et d'un défilé des chiens prêts à l'adoption à 15h samedi et dimanche. Une cinquantaine d'animaux peuvent être adoptés dans le refuge tarn-et-garonnais, ce weekend ; ils sont vaccinés et stérilisés.

Toujours pas de certificat en vigueur

Pour tenter de réduire ces abandons et pour lutter contre la maltraitance animale, la législation a évolué. Dans le cadre de la loi du 30 novembre 2021, le gouvernement avait prévu d'instaurer un certificat "d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques à l'espace", avant l'adoption. Ce certificat devait entrer en vigueur au 1er octobre.

Mais sept jours après l'entrée en vigueur, toujours rien dans les SPA. "Le Ministère de l'Agriculture n'a pas été assez précis dans ce qu'il voulait. Donc on est en train de le refaire pour sortir quelque chose de concret, de clair" affirme Heïdi Holenstein. "Mais ça peut aider à lutter contre les achats d'animaux sur des coups de tête".

En effet, puisqu'une fois mis en application, vous devrez vous engager par écrit, en cas d'adoption d'un animal. Si c'est votre première adoption ou si, par exemple, vous avez un chien et que maintenant en plus du chien, un chat. Pour tous les autres futurs propriétaires, il vous faudra quand même signer quand même une attestation sur l'honneur disant que vous savez vous occuper d'un animal. Des papiers à récupérer dans l'animalerie, chez l'éleveur ou bien au refuge et à signer sept jours avant l'adoption afin de limiter les abandons.

Dès le 31 décembre, la loi imposant ce certificat est censée également s'appliquer aux propriétaires de chevaux.