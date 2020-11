Opération sauvetage du bois, deux mois après le gros incendie de Saint-Mars d’Outillé

Récupérer au plus vite le bois encore exploitable. Deux mois après l’incendie qui avait en partie détruit 20 hectares de forêt à Saint-Mars d’Outillé, une équipe d’ouvriers forestiers est à pied d’œuvre pour faire tomber, débiter et transporter les résineux pouvant encore être vendu. L'essentiel du travail est effectué par une "abatteuse", sorte de gros tracteur équipé, à l’avant, d’un bras articulé. « Cette machine scie d’un seul trait », explique Emmanuel Cognard, exploitant forestier. « Ensuite, elle fait défiler l’arbre et, grâce aux données rentrées dans mon ordinateur, elle trie les longueurs et elle découpe ». Cette opération est extrêmement rapide : « trente à quarante secondes », indique Emmanuel Cognard.



Tirer profit des arbres qui ont souffert de l'incendie

Ces abattages réalisés deux mois seulement après l’incendie permettent de tirer le meilleur parti du bois resté debout après le sinistre, explique l’exploitant qui travaille pour la société « Didier Cognard », dirigée par son père. L’entrepreneur détaille la destination de ces arbres abattus : « Charpente, palettes. Les plus petits morceaux deviennent de la pâte à papier ». La réalisation de cette opération de "sauvetage" a été grandement facilitée par le fait que les parcelles concernées n'appartiennent qu'à deux propriétaires. Après le gigantesque incendie de Mulsanne, en 2015, il avait fallu retrouver les quelque 70 propriétaires des 150 hectares touchés par le sinistre. Un travail très compliqué.

Du bois vendu à moitié prix

A Saint-Mars d'Outillé, une intervention rapide était nécessaire pour « sauver » un maximum de bois, confirme Cédric Belliot, technicien au Centre National de la Propriété Forestière, en Sarthe. « Sur les 20 hectares brûlés, seuls quatre vont permettre de générer un revenu » , explique-t-il. « Le reste est constitué d’arbres beaucoup trop jeunes. Le bois n’est pas récoltable. Pour le propriétaire, c’est une perte financière nette. Il lui faut broyer le bois, laisser les copeaux sur place et tout renouveler. C’est une très grosse dépense ». Le surcoût est de l’ordre de 3.000€, alors qu’un hectare de résineux, même après un incendie, peut rapporter 4.000€ (ce qui représente tout de même la moitié seulement du prix possible pour un hectare arrivé à pleine maturité).



Replanter en pensant au réchauffement climatique

Une fois ce délayage effectué, ce sera l’heure de la replantation sur cette parcelle d’une vingtaine d’hectares à Saint Mars-d’Outillé. L’occasion d’introduire de nouvelles essences, suggère Cédric Belliot, technicien au Centre National de la Propriété Forestière, en Sarthe : « par exemple du pin larizio de Corse ou du cèdre, pour prendre en compte le réchauffement climatique ».