Opération #StopMégot : un fumeur sur quatre reconnaît encore jeter des cigarettes par la fenêtre de sa voiture

C'est un petit geste qui peut avoir de grandes conséquences : jeter son mégot de cigarette par la fenêtre de sa voiture ! En plus de causer des dégâts désastreux sur l'environnement, vous risquez d'être à l'origine d'un incendie, encore plus en période de sécheresse et de canicule sur la Côte d'Azur.

Pour lutter contre ce fléau, une opération de sensibilisation est organisée cet été, partout en France, sur les aires d'autoroute Vinci et notamment sur l'aire de Vidauban-Sud, sur l'autoroute A8, à l'est du Var. 25 000 cendriers de poche seront distribués, en tout, lors de l'opération dans le pays.

"En matière de prévention, c'est tous les ans qu'il faut répéter les mêmes choses, on trouve encore beaucoup trop de mégots sur la chaussée de nos autoroutes", s'agace Luc Langeron, spécialisé dans la prévention incendie à l'Entente de Valabre, un établissement public qui travaille dans le domaine des risques naturels. 100 mégots de cigarette sont jetés par kilomètre et par jour, dans chaque sens de circulation, en moyenne sur les autoroutes en France.