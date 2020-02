Opération village mort à La Puye, pour militer contre le projet d'usine de méthanisation

Depuis que le projet d'usine de méthanisation aux abords de La Puye, dans la Vienne, a été révélé, beaucoup d'habitants se mobilisent pour empêcher son installation. Ce dimanche, à l'appel du collectif "Bien Commun La Puye", ils étaient une centaine à participer à l'opération "village mort".

Masques chirurgicaux sur le nez, ils se sont promenés, silencieux, au son d'une marche funèbre diffusée par hauts-parleurs "parce que ce projet est funèbre pour le village". Avant un verre de l'amitié devant la mairie, elle aussi "à vendre", certains se sont même amusés à pousser la chansonnette, écrite pour l'occasion.

Le principal sujet de tensions : l'écologie. Ce projet d'usine de méthanisation, ils le rejettent car il faudra déboiser une forêt pour l'installer. Dans le collectif, un habitant, ancien ingénieur agronome, estime que "ce n'est pas une bonne opération"

On détourne du carbone qui devrait aller au champ, et on en fait du gaz, la méthanisation produit aussi beaucoup de CO2 : des gaz à effet de serre qui vont aller dans l'atmosphère. On coupe aussi la formation de matière organique qui reste durablement dans les sols. On impacte à moyen, long terme, toute la biodiversité.