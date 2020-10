Opposition au LIEN à Montpellier : les militants expulsés, la maison rasée

Depuis le 6 octobre dernier des militants de plusieurs associations de défense de l'environnement (Extinction Rebellion, Greenpeace, ANV-COP21) avaient ouverte une MER "Maison de l'Ecologie et des Résistances" également appelée ZAD (Zone à défendre) dans une maison située à Grabels (Hérault) sur le tracé du LIEN et donc vouée à la destruction (le propriétaire ayant été exproprié).

Ils entendaient ainsi dénoncer le projet routier de prolongement du LIEN, (Liaison Intercantonnale d'Evitement Nord de Montpellier) entre Saint-Gély du Fesc et l'A750, et plus généralement l'artificialisation des sols qui détruit la biodiversité, saccage la nature,les espaces naturels et les terres agricoles.

Durant la première semaine, les militants étaient restés discrets pour éviter l'expulsion, mais depuis une semaine, le délai de flagrance de 8 jours étant écoulé, ils s'estimaient protégés et avaient rendu l'occupation de cette maison publique.

Mais ce jeudi matin à 7h 20 les gendarmes et la police sont intervenus pour déloger pacifiquement ces militants, ils étaient alors une quinzaine. Les bulldozers du conseil départemental sont alors aussitôt intervenus pour raser la maison.

L'un d'entre eux aurait été menotté et conduit au poste, il serait actuellement en garde à vue. Un autre militant se serait spontanément présenté aux gendarmes, et serait lui aussi en garde à vue. Les autres auraient été entendus puis relâchés.