Orages : 8 000 bouteilles d'eau distribuées dans six communes des Landes

Conséquence des orages de la soirée du mardi 20 juin : la station de pompage de Saint-Gein, dans les Landes s'est retrouvée inondée. Près d'1m50 d'eau s'est infiltrée dans les installations électriques du site. La réserve d'eau potable n'a cependant pas été touchée et l'approvisionnement en eau n'a pas été interrompu. Mercredi 21 juin au soir, il restait 24 heures d'autonomie en eau potable. Pour limiter la consommation, 8 000 bouteilles d'eau ont été distribuées par le Sydec (Syndicat Départemental d'Electricité et d'Eau des Communes) aux habitants des communes concernées : Arthez-d'Armagnac, Bourdalat, Hontanx, Montégut, Perquie et Le Frêche.

Le travail des équipes du Sydec a permis de remettre en route les installations électriques du site dans la journée de mercredi. La station de pompage est donc opérationnelle. Le puits dans lequel l'eau est puisée a été purgé. Des analyses de qualité doivent être menées avant de reprendre la distribution. Ce matin, le Sydec précise que la situation n'a pas évolué et travaille en lien avec l'Agence régionale de santé (ARS).