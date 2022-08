Orages de grêle dans le Haut-Doubs : près d'un millier d'interventions des pompiers

Deux semaines après les violentes averses de grêle qui ont frappé le Haut-Doubs, les pompiers font le bilan : on dénombre 800 appels reçus, 160 pompiers mobilisés et près d'un millier d'interventions pendant neuf jours.

"Un épisode météo qui restera dans les mémoires" : ce sont les termes des pompiers, au sujet de l'orage de grêle qui a frappé le Haut-Doubs, il y a 2 semaines, le mercredi 20 juillet. Ils font le bilan de ces intempéries et comptent 800 appels à l'aide, en l'espace de trois heures, pour des grêlons de la taille d’une balle de golf voire d’une balle de tennis.

954 interventions en neuf jours

Les pompiers qui ont dû se mobiliser pendant neuf jours pour un total de 954 interventions. Au total, neuf communes ont été touchées, dont trois quasiment à 100%. Un millier de bâtiments privés et publics ont dû être protégés par les sapeurs-pompiers, qui ont utilisé 72 500 m² de bâches ainsi que 600 kg de clous et neuf kilomètres de bois pour maintenir toutes ces bâches.

La protection des maisons et des bâtiments a nécessité d'énormes quantités de matériel. © Radio France - Radio France

160 pompiers mobilisés

Chaque jour pendant ces neuf jours, environ 160 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, dont la moitié du SDIS du Doubs et l’autre moitié issue de SDIS de la zone de défense et de sécurité (SDIS de l’Aube, de la Côte d’Or, de la Haute Marne, de la Meurthe et Moselle, du Haut Rhin, du Bas Rhin, de la Haute Saône, de la Saône et Loire, de l’Yonne et du Territoire de Belfort), appelés en renfort.

A midi le 29 juillet, 9 jours et 954 interventions plus tard, les opérations de secours étaient enfin terminées.