Orages en Isère : la foudre provoque un incendie dans un château dans le Nord-Isère

Les orages commencent à faire des dégâts dans le Nord-Isère. La foudre est tombée sur un château privé à Sérézin-de-la-Tour entre Bourgoin-Jallieu et la Tour-du-Pin et a provoqué un incendie en fin d'après-midi ce mercredi. La toiture est totalement embrasée et une trentaine de pompiers est mobilisée sur place. Aucune victime n'est à déplorer, les occupants ont pu sortir à temps et prévenir les secours.

Un transformateur électrique a également été touché par un impact de foudre à Savas-Mépin, à l'Est de Vienne. On ne sait pas encore combien de foyers en dépendent. L'Isère est placée depuis ce mercredi après-midi en vigilance orange aux orages. De fortes rafales de vents, à plus de 100 km/h, sont notamment attendues dans le Lyonnais et le nord de l'Isère.

