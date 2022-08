Orage et grêle : les arboriculteurs de la vallée du Gier font les comptes

Face aux dérèglements du climat et les intempéries violentes cette année, les agriculteurs et notamment les arboriculteurs sont en première ligne. Après des épisodes de gel en mai, la sécheresse cet été et la grêle en juin, les intempéries de ce mercredi 17 août qui ont touché le sud de la Loire sont une nouvelle fois un coup dur pour les arboriculteurs situés dans la région de Valfleury, Saint-Romain-en-Jarez, Cellieu ou encore Chagnon, alors que les récoltes débutent en ce moment pour les prunes, les pommes et les poires.

A Valfleury, les prunes de Sylvain Bonjour n'étaient pas protégées par la grêle et la majorité des fruits sont abîmés. © Radio France - Mathilde Errard

Alors il existe bien sûr des protections anti-grêle : certains arboriculteurs ont posé des filets au-dessus de leurs arbres qui permettent de retenir les grêlons pour protéger les fruits des impacts de la grêle. La région a vu fleurir ces sortes de toiles blanches sur les vergers dès le début des années 2000.

Mais tous les arboriculteurs ne se sont pas encore protégés à 100 %. C'est le cas de Bruno Colomban, à Chagnon. Sur 15 hectares de vergers, deux sont protégés avec des filets. Alors 80 % de ses récoltes sont perdues cette année à cause de la grêle de mercredi, et notamment ses poires. "De loin, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais quand on s'approche, les poires sont toutes ouvertes, on voit même la chair. Et dès que c'est percé comme ça, ça va pourrir. C'est invendable !"

Brunon Colomban, arboriculteur à Chagnon, a perdu 80 % de ses récoltes cette année, et notamment des poires, abimées par la grêle. © Radio France - Mathilde Errard

Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour lui d'installer des filets. Ce genre de protection se pose au moment de la plantation des arbres, mais les poiriers de Bruno ont 30 ans pour certains. Et à cette époque-là, cet investissement ne lui paraissaient pas essentiels : "Il y a 20 ans ou 25 ans, on prenait moins la grêle et peut-être moins violemment que de nos jours. En général, la grêle, elle tombe toujours en juillet ou en août. Et maintenant, il faudrait pratiquement tout protéger. On voit très bien que le climat change."

Et il y a également le coût qui freine cet investissement : entre 15 000 et 20 000 euros l'hectare. Dans le village voisin à Valfleury, Sylvain Bonjour, lui, a décidé de poser ces protections dès son installation sur l'exploitation familiale en 1998 : "Nous, on ne connaissait pas ce que c'était la grêle au début des années 1990. Et en fait, on a pris un gros coup de grêle en 1994 qui m'avait fait changer un peu d'avis. Parce que toute l'énergie qu'on a pu mettre pour produire toute l'année, on peut le perdre en quelques secondes. Donc le filet, c'est très important."

Une perte de 10 000 ou 15 000 euros à l'hectare

Aujourd'hui, une grande partie des vergers de pommes de Sylvain sont sous filets, et il a pu sauver 95 % de ses fruits de la grêle cette année.

Mais certains de ces pruniers n'étaient pas protégés, donc 50 à 70 % de son verger est abîmé, "une perte de 10 000 ou 15 000 euros à l'hectare environ". Alors cet arboriculteur essayera de ramasser au maximum tous les fruits, même si ce tri demandera beaucoup de temps de travail pour peu de bénéfices.