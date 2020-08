Orages, feux de forêts, accidents, les pompiers de Vaucluse reçoivent 400 appels en une nuit

Les orages et la foudre ont provoqué des dégâts en Vaucluse dans la nuit de samedi à dimanche. Les pompiers ont été appelés plus de 400 fois en l'espace de quelques heures.

La nuit a été longue pour les pompiers de Vaucluse. Le SDIS 84 a été appelé plus de 400 fois en l'espace de quelques heures. Les orages et la foudre ont provoqué des dégâts en début de soirée et jusqu'au plus fort de la nuit. Ils ont aussi été mobilisés pour des accidents de la route et des blessures.

Deux feux de forêts à cause de la foudre

A Gigondas, un feu a pris près du chemin du Font de la Papier aux alentours de 19 heures samedi soir. 8 000 mètres carrés de massifs boisés ont brûlé loin des habitations. Soixante pompiers et seize véhicules sont intervenus. L'avion bombardier d'eau n'a pas pu larguer à cause des orages. Les pompiers parlent d'un feu "très difficile d'accès." Ils se sont battus contre les flammes jusqu'à 1h du matin. Une vingtaine d'hommes reste ce matin en surveillance.

Toujours à cause de la foudre, un feu a démarré à Sault vers 21 heures samedi soir. 3 000 mètres carrés de forêts ont brûlé. Vingt pompiers et six véhicules étaient sur place pour maîtriser les flammes.

Des panneaux photovoltaïques arrachés

L'orage et les vents violents ont arraché les panneaux photovoltaïques du toit d'une maison à Sault samedi soir. Ils sont tombés et ont fracassé deux voitures. Il n'y avait pas de passager à l'intérieur. Dix pompiers sont intervenus suite à l'appel des habitants de la maison.

Accident et coup de couteau

Encore un accident grave sur nos routes cet été. Deux voitures se sont rentrées dedans sur la route de Camaret (D975) près d'Orange samedi soir. Les pompiers sont arrivés vers 20h45. Quatre personnes sont blessées : trois femmes et un homme. Ils sont tous âgés d'une vingtaine d'années.

Les pompiers ont fait une découverte terrible à Monteux à minuit et demi. Ils ont retrouvé un jeune homme de 16 ans allongé sur le sol, sur la route de Loriol (D107). La victime aurait reçu un coup de couteau dans le ventre. Il a été transporté conscient à l'hôpital de Carpentras. La police est également intervenue.