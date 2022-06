Orages : la Creuse a été le département le plus frappé par la foudre dans la nuit de lundi à mardi

Avec plus de 1.700 éclairs recensés, la Creuse est le département de France qui a été le plus frappé par la foudre dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juin, d'après l'observatoire français des tornades et orages violents. Un nouvel épisode orageux est de nouveau attendu la nuit prochaine.