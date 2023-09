Orages : le Loiret placé en vigilance orange ce dimanche après-midi

Une dégradation orageuse est prévue cet après-midi sur une grande partie de la France du Sud-Ouest, à la Normandie en passant par l'Ile de France et le Centre -Val de Loire. Au total, 33 départements sont concernés par cette vigilance orange dont le Loiret.

Des rafales de vent et des orages

Météo France prévoit "de la grêle, de fortes intensités pluvieuses (jusqu'à 40 mm/heure et des rafales pouvant dépasser les 100 km/h, ainsi qu'une activité électrique intense." En début de semaine, de fortes pluies avaient déjà balayé le Loiret. La foudre était même tombée à deux reprises sur des habitations à Outarville et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Il y a eu aussi localement plusieurs routes et caves inondées.