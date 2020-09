Orages, pluies, inondations : l'Hérault, le Gard et la Lozère en vigilance orange

Météo France a placé ce samedi matin l'Hérault, le Gard et la Lozère en vigilance orange pour risques de pluie-inondation et d'orages, dans son bulletin de 6h. L'institut météorologique parle d'un "épisode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité, de sa durée et de son étendue géographique".

Ce samedi, les orages toucheront d'abord l'Hérault, puis le Gard et la Lozère. D'ici la nuit, les cumuls de pluie devraient devenir importants sur les massifs Cévenols. Météo France attend jusqu'à 200 mm, "sans doute ponctuellement plus, avec des intensités pouvant monter temporairement et localement jusque 40/50 mm/h". En plaine, on attend des orages, de la grêle et de fortes rafales de vent. Les cumuls de précipitations pourraient atteindre 50 à 80 mm en quelques heures.

La carte publiée par Météo France ce samedi matin. - Météo France

L'ouest de l'Hérault

"Il y a surtout un signal d'orages très marqués sur l'ouest de l'Hérault : l'arrière pays de Béziers, toute la partie montagneuse de Saint-Pons-de-Thomières à Bédarieux et Lodève. Ces zones là pourraient connaître des orages violent en fin de matinée début d'après-midi" a précisé Roland Mazuie, délégué départemental Météo France sur France Bleu Hérault.

Le fondateur de Météo Gard-Hérault, Loïc Spadafora y voit un épisode cévennol : "En début de matinée, on observe que les orages se sont décalés des Cévennes héraultaises aux Cévennes gardoises et lozériennes. On relève juqu'à 120 mm de précipitations sur le secteur du Mont Aigual. Ces orages devraient progressivement gagner les plaines de l'Hérault et du Gard plutôt en cours de soirée." Les orages devraient stationner sur le relief en journée. Du côté de Nîmes le météorologue s'attend à quelques pluies dans la journée et peut-être des pluies orageuses entre 22h et 1h du matin.